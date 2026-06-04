Dvě muzea a galerie uspěly v prestižních cenách Gloria Musealis

Třetí místo v kategorii Nejlepší publikace za rok 2025 získala kniha Vyznání víry v obrazech: Nástěnné malby z roku 1614 v kostele kadaňských františkánů, za jejímž vydáním stojí chomutovské oblastní muzeum.
Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní výstava roku 2025 zase získala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích za výstavu Pařížanky: České výtvarné umělkyně a Francie.
A zvláštní cenu na doporučení čestného výboru soutěže obdrželo v kategorii Muzejní počin roku 2025 Oblastní muzeum Ústí nad Labem projekt Království mýdlových bublin.
Projekt významným způsobem připomněl odkaz ústecké podnikatelské rodiny Schicht.