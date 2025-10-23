Dvě ústecké základní školy čekají rozsáhlé stavební úpravy

Autor: bc
  4:59
Úpravy se dotknou základních škol Elišky Krásnohorské a Nová. V ZŠ Elišky Krásnohorské zmodernizují třeba školní kuchyňku, v ZŠ Nová zase například vzniknou učebny moderních digitálních technologií.

Zpráva z vašeho okresu | foto: MAFRA

Rozsáhlé stavební úpravy čekají dvě základní školy v Ústí nad Labem. Na projekty získalo krajské město, které je zřizovatelem škol, dotace od ministerstva životního prostředí. Modernizací projde ZŠ Elišky Krásnohorské a ZŠ Nová.

V ZŠ Elišky Krásnohorské vylepší školní kuchyňku a sklad.

„Rekonstrukce zahrne kompletní výměnu podlahových krytin, výmalbu stěn, nové odvětrání nad jednotlivými pracovišti, rekonstrukci vodoinstalace a elektroinstalace včetně osvětlení a stínění učebny. Kuchyňka bude vybavena moderními spotřebiči,“ informoval tiskový referent ústecké radnice Marek Lukinič s tím, že přilehlý sklad dostane nové regály.

Úpravy na ZŠ Elišky Krásnohorské vyjdou na 3,32 milionu korun, přičemž město získalo dotaci 2,82 milionu korun, zbytek doplatí. Práce začnou 1. ledna 2026 a hotovo musí být do konce příštího roku.

ZŠ Nová získá vylepšený vestibul nebo šatny

„Druhý projekt zahrnuje revitalizaci vestibulu a prostoru šaten, vznik učebny moderních digitálních technologií a obnovu učeben přírodních věd a hudební výchovy na ZŠ Nová,“ nastínil Lukinič.

Klíčovým požadavkem tady je také zajištění bezbariérového přístupu do všech nových a modernizovaných prostor.

Celkové náklady na úpravy na ZŠ Nová činí téměř 19,5 milionu korun, dotace dosahuje 16,5 milionu korun. I v tomto případě musí být hotovo do konce roku 2026.

23. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

