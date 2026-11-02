Dvěma pacientům v teplické nemocnici ukradl recidivista mobilní telefon

„Zachoval se jako hyena a využil chvilky, kdy se pacienti odebrali na toaletu nebo mimo pokoj. Z nočního stolku pak dvěma z nich odcizil mobilní telefon. Z nemocnice pak nepozorovaně odešel,“ uvedla teplická policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Po oznámení o krádežích se rozeběhlo šetření policistů, které je dovedlo ke známému recidivistovi z vedlejšího ústeckého okresu.
„Dva měsíce po události mu bylo sděleno podezření z krádeže. O jeho trestu bude už poněkolikáté rozhodovat soud,“ dodala Gazdošová.