Samotná ledvická elektrárna nabídla hostům pohled na jeden z nejmodernějších konvenčních energetických zdrojů v Evropě. Zároveň stojí na prahu velké proměny. Skupina ČEZ totiž plánuje ukončit využívání uhlí při výrobě tepla v Ústeckém kraji nejpozději do roku 2030, přičemž celkové investice do modernizace teplárenských technologií v regionu překročí dvacet miliard korun.
V Elektrárně Ledvice se základním zdrojem dálkového tepla pro desítky tisíc odběratelů v regionu v budoucnu stane biomasová kotelna o výkonu 20 megawattů, kterou v zimních špičkách doplní už fungující plynová kotelna o výkonu 135 MWt. Sestavu doplní ještě elektrokotel napájený z připravované solární elektrárny o výkonu 42 megawattů na bývalém odkališti. Spuštění nových zdrojů v kombinaci s útlumem těch starých sníží emise oxidu uhličitého o 85 procent a celkové emise skleníkových plynů až o 95 procent.
Kromě Ledvic si němečtí hosté prohlédli také Doly Nástup Tušimice, kde se zajímali o rekultivace krajiny po těžbě, a informační centrum společnosti Geomet, která připravuje těžbu a zpracování lithia na Cínovci. Právě lithium je klíčovou surovinou pro výrobu baterií, elektromobilitu i moderní energetická úložiště.
Během celé cesty se členové delegace seznamovali s projekty propojujícími energetiku, průmysl a regionální rozvoj a hledali možnosti spolupráce při těžbě i zpracování nerostných surovin.
„Česko je pro německé firmy velmi důležitým průmyslovým partnerem. Obě země mají rozsáhlé zkušenosti a know-how v oblasti důlních technologií, strojírenství a zpracování nerostných surovin. Máme tedy výborné předpoklady pro to, abychom společně rozvíjeli nové projekty. Zejména u strategických surovin, jako je lithium, může česko-německá spolupráce pomoci diverzifikovat dodavatelské řetězce, snížit závislost Evropy a zvýšit konkurenceschopnost našeho průmyslu,“ uvedl ředitel Germany Trade & Invest pro Česko a Slovensko Gerit Schulze.