„Nejvíce dopravních nehod bylo v letošním roce v okrese Chomutov, celkem 20. Z toho bylo 16 zaviněných řidičem elektrokoloběžky,“ říká policejní mluvčí Pavla Mašínová. Právě v tomto regionu řešili v srpnu policisté dvě nehody v odstupu několika dnů, které měly společné jmenovatele – alkohol a zranění.
„K první z těchto nehod došlo 8. srpna půl hodiny před půlnocí v Kadani,“ popisuje mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Na elektrokoloběžce jel 65letý řidič pod vlivem alkoholu, který nezvládl řízení a havaroval. Při pádu se zranil, musel být proto hospitalizován v nemocnici. „Přivolaní policisté s řidičem provedli dechové zkoušky, které ukázaly hodnoty kolem 2,5 promile,“ přibližuje Glogovská.
Druhá nehoda se stala 17. srpna v Chomutově, tentokrát koloběžku řídil 26letý muž. I on havaroval kvůli nezvládnutému řízení. „Následně nadýchal hodnoty přesahující 1,5 promile alkoholu. Při nehodě utrpěl velmi vážné zranění, s nímž byl hospitalizován,“ doplňuje Glogovská s tím, že hospitalizace stále trvá.
Policisté navíc ještě zjistili, že nejvyšší konstrukční rychlost havarovaných elektrokoloběžek činila 70 kilometrů v hodině. Glogovská podotýká, že podle platné legislativy je k řízení motorového vozidla, jehož konstrukční rychlost převyšuje 45 kilometrů v hodině, nutné řidičské oprávnění skupiny B.
„V obou zmíněných případech však provedené lustrace ukázaly, že ani jeden z mužů není držitelem řidičského oprávnění na žádnou skupinu motorových vozidel,“ říká Glogovská.
O trestu pro dotyčné muže zatím rozhodnuto nebylo. U nehody v Chomutově nemohlo být ukončeno prověřování kvůli zdravotnímu stavu řidiče, v případě kadaňské nehody soud podle policii dostupných informací ještě nerozhodl.
Postih za spáchané prohřešky je však nemalý. Řízení motorového vozidla, jak je na tyto elektrokoloběžky nahlíženo, s hladinou alkoholu v krvi vyšší než jedna promile je trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc došlo k dopravním nehodám.
„Podle zákona v tomto případě hrozí u soudu uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let, ale také peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ říká Glogovská. Postih hrozí podle zákona i za jízdu bez řidičáku.
Policie řeší koloběžkářské prohřešky v rámci běžného výkonu služby i během dopravně bezpečnostních akcí. „Řidiči elektrokoloběžek bývají vyzýváni k podrobení se dechové zkoušce nebo k testu, zda nejsou ovlivněni omamnými či jinými psychotropními látkami,“ říká Mašínová.
V rámci dopravních kontrol policisté ověřují i kategorii elektrokoloběžky, tedy maximální konstrukční rychlost a také výkon. „V případě, kdy je na elektrokoloběžku dle kategorie nutné vlastnit příslušné řidičské oprávnění a řidič jej nevlastní, jedná se o přestupkové jednání,“ říká Mašínová. „Řidiči hrozí pokuta ve výši 25 tisíc až 75 tisíc korun a zákaz činnosti od 18 měsíců do tří let,“ upřesňuje.
