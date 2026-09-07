„Nebezpečí požáru! Okamžitě bezpečně odstavte a evakuujte vozidlo. Volejte IZS!“ Takovou informaci měla v pátek majitelka na displeji svého elektromobilu. Proto zalarmovala hasiče.
„Hasiči po svém příjezdu nejprve zapojili do nabíjecí zásuvky vozu emergency plug – zařízení, které elektromobil přepne do parkovacího režimu a zatáhne ruční brzdu,“ popsala jejich mluvčí Lucie Vyškrabková.
Pomocí transportních vozíků a vyprošťovacího auta pak přemístili elektromobil na bezpečnější místo vzdálené od hlavní budovy střediska, kde v tu dobu bylo zhruba 200 lidí.
„Odpojili také autobaterii u řidiče tak, aby vozidlo zůstalo bez přísunu elektrického proudu,“ podotkla Vyškrabková s tím, že majitelka si následně zajistila odtah.
Jak celá událost dopadla, zda šlo o planou hlášku, či skutečné riziko, není jasné.