„Zjistili jsme, že průběh zkoušek neprobíhal standardně ani regulérně. V některých případech zkoušky vůbec neproběhly,“ popsal na tiskové konferenci ke kauze ústecký kriminalista Jiří Píša s tím, že osvědčení získaly desítky lidí, kteří mohou vykonávat funkci revizního elektrotechnika, ačkoliv někteří neabsolvovali ústní zkoušku, stačilo jim jen projít placeným kurzem.
Podle vyšetřovatelů hrála klíčovou roli právě ústní část zkoušek, kterou bylo možné ovlivnit. Někteří uchazeči nesplnili požadavky, přesto osvědčení získali. „U některých lidí bych měl strach nechat si od nich zapojit i obyčejnou zásuvku,“ řekl kriminalista.
Vyšetřování zároveň ukázalo, že do Ústí přijížděli uchazeči z celého Česka. „Bylo nám divné, proč lidé jezdí přes půl republiky, když mají zkušební místa blíž. Nakonec se ukázalo, že důvod byl jiný,“ doplnil Píša.
Podle policie existovalo propojení mezi pracovníky TIČR a soukromými školicími firmami. Uchazeče o osvědčení inspektoři směrovali na konkrétní kurzy za desítky tisíc korun, přičemž sami inspektoři na těchto kurzech působili jako školitelé. Policie mimo jiné přišla na to, že manželka jednoho z obviněných inspektorů provozuje firmu, která pořádá kurzy před zkouškami.
Policie v únoru zasahovala kromě Ústí nad Labem také v Brně a Strakonicích. Zajistila desítky důkazů, především výpočetní techniku, dokumenty a hotovost v celkové výši zhruba 4,7 milionu korun. V tuto chvíli ale kriminalisté nemohou potvrdit, zda peníze pocházejí z trestné činnosti. K zásahu přistoupili předčasně, aby trestnou činnost zastavili.
Policie nyní stále prověřuje rozsah celé kauzy. Držitelé osvědčení je zatím mohou používat. Policista vyzval občany, kteří měli pocit, že byli nuceni ke kurzu u konkrétní společnosti, aby se ozvali na telefonní číslo 974 426 355. „Jsou to věci, ve kterých těm lidem můžeme pomoct,“ dodal Píša.