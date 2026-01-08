Při natáčení videoklipu v jednom z barů kolem sebe rapper rozhazoval kopie stoeurových bankovek. Po skončení natáčení falešné bankovky na místě ponechal.
„Tím vznikla příležitost, které si všimli další přítomní. Čtyřiadvacetiletý muž si falešné bankovky odnesl a část z nich následně uvedl do oběhu s cílem získat za ně skutečné peníze,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí policie Veronika Hyšplerová.
Někteří obchodníci padělky poznali, jiní si jejich nepravosti při přebírání nevšimli. „Jakmile se začaly objevovat první případy falešných bankovek, policisté neprodleně informovali prostřednictvím sociálních sítí veřejnost i obchodníky na Ústecku, kde hrozilo jejich další šíření,“ připomněla Hyšplerová.
Pravděpodobného pachatele kriminalisté zanedlouho vypátrali a zajistili u něj další padělané peníze. „Jednalo se o kopie bankovek v nominální hodnotě 100 eur, které na první pohled působily jako pravé, avšak nesly označení COPY a postrádaly ochranné prvky,“ popsala mluvčí jejich podobu. Všechny zajištěné bankovky měly shodná sériová čísla.
Obviněný při výslechu uvedl, že o nepravosti bankovek věděl. Přesto se mu podařilo několik z nich směnit v barech a prodejnách za hotovost, kterou následně utratil. „Zbylé bankovky dobrovolně vydal policii. Svého jednání litoval a uvedl, že si byl vědom následků svého chování,“ uzavřela mluvčí.