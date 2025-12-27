Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou

Autor: iDNES.cz, ČTK
  16:52aktualizováno  18:48
Kvůli anonymní výhružce střelbou evakuovali policisté obchodní centrum v Teplicích. Po důkladné prohlídce celého objektu se lidé postupně vracejí zpět do obchodů. Na základě dosud prověřených informací se hrozba nepotvrdila a v současné době nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Z obchodního centra bylo preventivně evakuováno přibližně 1 500 osob.

„Aktuálně probíhá evakuace obchodního centra Galerie Teplice. Policisté prověřují anonymní výhrůžku střelbou. Momentálně pátrají po neznámém volajícím. Žádáme veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících policistů a respektovala jejich výzvy,“ informovali v sobotu policisté na síti X kolem půl páté odpoledne. Telefonát policie přijala kolem 15:00.

„Policisté obchodní centrum opustili a dovnitř jsou vpouštěni zaměstnanci,“ popsal před 18:00 reportér iDNES.cz z místa. Okolo sedmé hodiny platilo, že policejní hlídky zůstávají v obchodním centru, stejně jako v jeho bezprostředním okolí. Policisté přitom pracují na prověřování výhrůžky ztotožnění dosud neznámého volajícího.

V této souvislosti policisté zahájí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.

Galerie stojí na náměstí Svobody, kam se evakuovaní včetně personálu přesouvají. V obchodním centru je několik desítek obchodů a služeb, kino, občerstvení či parkoviště.





27. prosince 2025  16:52,  aktualizováno  18:48









Města na Žďársku budou příští rok stavět sportoviště i zázemí pro kulturu

ilustrační snímek

Města na Žďársku budou příští rok budovat sportoviště, i díky tomu, že tyto stavby teď ve větší míře dotuje kraj. Například Nové Město na Moravě s podporou...

27. prosince 2025  13:38,  aktualizováno  13:38

Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě, policie varuje před nebezpečím

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po...

Městská policie ve Špindlerově Mlýně upozorňuje na nebezpečný pohyb lidí po zamrzlé hladině přehrady Labská. Led je podle strážníků tenký a vstup na něj je zakázaný, přesto se na něm objevují i...

27. prosince 2025  15:12

