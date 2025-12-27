Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou

„Aktuálně probíhá evakuace obchodního centra Galerie Teplice. Policisté prověřují anonymní výhrůžku střelbou. Momentálně pátrají po neznámém volajícím. Žádáme veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících policistů a respektovala jejich výzvy,“ informovali v sobotu policisté na síti X kolem půl páté odpoledne. Telefonát policie přijala kolem 15:00.
„Policisté obchodní centrum opustili a dovnitř jsou vpouštěni zaměstnanci,“ popsal před 18:00 reportér iDNES.cz z místa. Okolo sedmé hodiny platilo, že policejní hlídky zůstávají v obchodním centru, stejně jako v jeho bezprostředním okolí. Policisté přitom pracují na prověřování výhrůžky ztotožnění dosud neznámého volajícího.
V této souvislosti policisté zahájí úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy.
Galerie stojí na náměstí Svobody, kam se evakuovaní včetně personálu přesouvají. V obchodním centru je několik desítek obchodů a služeb, kino, občerstvení či parkoviště.
