Jako Afričanovi za znásilnění? Nechápu, říká advokát o vězení pro exhejtmana

Soud uznal vašeho klienta vinným, že coby předseda výboru regionální rady zmanipuloval výběrové řízení dotačního úřadu, aby funkci získal Petr Kušnierz. Uložil mu čtyři roky vězení, peněžitý trest 300 tisíc korun a pětiletý zákaz činnosti. Jak verdikt s mírným odstupem času hodnotíte?

Respektujeme samozřejmě závěr soudu o vině, byť s ním nesouhlasíme. Podobu trestu je ale třeba podrobit kritice. Od spáchání skutku uplynulo 16 let, sedm let uběhlo od začátku trestního stíhání. Inženýr Šulc nikdy nemařil vyšetřování ani hlavní líčení, s orgány činnými v trestním řízení vždy řádně spolupracoval. Nutno podotknout, že za velmi neutěšeného zdravotního stavu.

Přesto soud vynesl trest, který je z mého pohledu asociální a nepochopitelný. A vymyká se trestání Krajského soudu v Ústí nad Labem. Abych to uvedl na příkladu, jak je možné, že krajský soud dá stejné čtyři roky vězení africkému migrantovi, který znásilní v polích u Litoměřic patnáctiletou dívku? (krajský soud uložil čtyři roky odnětí svobody Afričanovi Abdallahu Ibrahimovi Diallovi v roce 2020 v rámci odvolacího řízení, kdy o dva roky zvýšil původní trest vynesený prvostupňovým Okresním soudem v Litoměřicích – pozn. redakce)

Daniel Volák Narodil se v roce 1965.

Mezi jeho klienty patří významné firmy i známí podnikatelé, proto se jeho jméno často objevuje v mediálně propíraných kauzách. Zastupuje například firmu Metrostav nebo Krajskou zdravotní. Vystupuje v kauze Dozimetr. Je obhájcem i v nedávné kauze Nemocnice Motol.

Angažuje se v politice. Svého času působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti.

Vyjma krátké přestávky je už řadu let členem ODS a momentálně jejím předsedou na Mostecku.

Dlouhé roky je členem litvínovského zastupitelstva, v minulosti byl krátce starostou Litvínova.

Jeho manželka Naďa Voláková je státní zástupkyně. Mají spolu dva syny.

Počkejte, tady, myslím, srovnáváte nesrovnatelné.

Ale vůbec ne. Krajský soud uloží čtyři roky i člověku, který se neobohatil a nikomu neublížil. Před šestnácti lety měl zmanipulovat výběrové řízení, které ale ani nemusel dělat. Vždyť on ho uspořádal v podstatě navíc. Tehdejší zákony mu nic takového neukládaly, mohl jen na někoho ukázat. Kdyby konkurz neudělal, nebyl by trestně stíhaný.

Pro mě jako pro dlouholetého advokáta je to nepochopitelné. Už v závěrečné řeči jsem pro případ, že soud nebude akceptovat náš právní názor ohledně viny či neviny, argumentoval dobou od spáchání skutku, délkou trestního řízení i zdravotním stavem pana Šulce. Soud v rámci sazby (Šulc byl odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby se sazbou od tří do deseti let vězení – pozn. redakce) mohl uložit podmíněný trest.

Chystáte se odvolat k pražskému vrchnímu soudu. Na čem přesně odvolání postavíte?

To vám řeknu, až si přečtu písemné vyhotovení rozsudku. Až si důkladně prostuduji, jak se soud vypořádal s kritérii pro ukládání nepodmíněného trestu. Mám za to, že ta kritéria nebyla naplněna. My byli připraveni jak na nevinu, tak na vinu, ale s přiměřeným trestem. Proč teď, po 16 letech, zavírat nemocného člověka do vězení?! Už jen to dlouhodobé trestní stíhání je svým způsobem potrestání, což soud vůbec nezohlednil, byť na to existuje judikatura česká i evropská.

Jak na tom tedy exhejtman Šulc je?

Trpí mnoha závažnými chorobami. Jde o polymorbidního pacienta (člověk, který trpí více chronickými onemocněními – pozn. redakce). Dokládají to lékařské zprávy, kterých měl soud k dispozici desítky. Koneckonců o špatném stavu inženýra Šulce se senát mohl přesvědčit i na vlastní oči v jednací síni. Do Ústí jsem ho vozil já, pomáhal jsem mu, aby vůbec došel do jednací síně. A ta kauza, ve které si pevně stojí za tím, že žádný konkurz nezmanipuloval a nikomu nenadržoval, mu samozřejmě nepřidala. Dost ho ničí.

Ono když vezmu v potaz i onen peněžitý trest a zákaz činnosti, tak musím kroutit hlavou. Uložit takový peněžitý trest člověku, který už přes 10 let nepracuje a byl odkázán nejprve na invalidní a nyní na starobní důchod? A dát zákaz činnosti někomu, kdo s aktivní činností dávno skončil a vlastně ji ani není schopen vykonávat? Poněkud absurdní. Státní zástupce navíc celou věc žaloval jako nepřímý úmysl. Okolnosti případu zkrátka neodpovídají přísnosti uloženého trestu.

V tom případě, pokud by vrchní soud čistě hypoteticky verdikt krajského soudu potvrdil, asi nelze předpokládat, že by do vězení skutečně nastoupil.

Tohle je složité. Zdravotní stav se vyvíjí a u inženýra Šulce je to jednoznačně neustále k horšímu. Takže záleží, v jakém stavu bude při odvolacím řízení před vrchním soudem. Je také otázka, zdali by zdravotní služba vězeňské služby byla schopná se o takto polymorbidního pacienta postarat. Ale ano, předpokládám, že by spíše nebyl schopen do výkonu trestu nastoupit. To však musí následně posoudit soud dle lékařských zpráv.

Kauza ROP Severozápad V hlavní větvi dotační kauzy ROP Severozápad bylo původně obžalováno 27 lidí, patřil mezi ně právě i Jiří Šulc. Před soudem stojí známí politici, úředníci či podnikatelé. Podle státního zástupce zmanipulovali evropské dotace ve výši 14 miliard korun. Hlavní líčení začalo na podzim 2021 a probíhá stále. Kdy by mohl zaznít rozsudek, není jasné.

Případů souvisejících s rozdělováním evropských dotací v rámci ROP Severozápad je ale mnohem víc. V minulosti už byl za machinace souzen například Petr Kušnierz, někdejší ředitel dotačního úřadu a jedna z hlavních postav i výše zmíněné obří kauzy. Strávil i nějakou dobu ve vězení.

Pokud jde o bývalého hejtmana Jiřího Šulce, ten byl v roce 2020 pravomocně odsouzen k podmíněnému trestu v kauze takzvaných zlatých padáků pro bývalé ředitele dotačního úřadu ROP Severozápad.

Případ exhejtmana Šulce byl původně součástí kauzy ROP Severozápad, ze které ho senát na základě vaší žádosti vyčlenil k samostatnému projednání právě kvůli jeho zdravotnímu stavu. Povězte, do jaké míry rozsudek nad vaším klientem napovídá, jak dopadne ona velká kauza údajných podvodů s evropskými dotacemi za miliardy korun?

To já nechci predikovat, protože u hlavní části kauzy už nejsem přítomen a nevím, jak se tam vyvíjí důkazní situace. Dovolím si tvrdit, že ve směru k obžalovaným to není pozitivní signál, ale tento můj osobní názor může být lehce vyvrácen provedenými důkazy. Hlavní skutek je přece jen úplně jiný než výběrové řízení, za které byl zatím nepravomocně odsouzen inženýr Šulc.

Nakolik zásadní je podle vás skutečnost, že někdejší ředitel dotačního úřadu Petr Kušnierz, jehož měl právě váš klient do funkce dosadit, otočil? Původně byl spolupracujícím obviněným, ale poté během hlavního líčení výpověď změnil s tím, že „policie chtěla kauzu“ a tlačila na něj.

Myslím, že až tato jeho výpověď, ve které mluvil o policejním nátlaku, je pravdivá. Protože pokud jde o začátek trestního řízení, u kterého já byl přítomen, byla tam podivná role policistů. Petra Kušnierze si různě předávaly jednotlivé složky. On dokonce tvrdí, že byl unesen. Pak se vyskytly různé varianty jeho psaných výpovědí. Policisté si je různě podávali mezi sebou. Z mého pohledu začátek nebyl křišťálově čistý, spíš bych to označil za velkou policejní provokaci s cílem za každou cenu někoho dostat.