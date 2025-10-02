Falešný syn obral ženu z Teplicka o 270 tisíc korun

„I když policie informuje o podvodech s legendou ‚Ahoj mami…“ téměř každý den, oznamují tyto případy další poškození. V uplynulých dnech se dostavila na policii žena z Teplicka, která se stala obětí stejného podvodu,“ uvádí policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Ženě z neznámého čísla přišla SMS zpráva, kdy jí psal údajně její syn s tím, že má rozbitý telefon. „Následně probíhala komunikace přes WhatsApp, kdy jí s podvodnou legendou spočívající v nutnosti zaplatit faktury přesvědčil k odeslání několika plateb na různé účty. Žena takto naposílala 270 tisíc korun. Až poté zjistila, že její syn má telefon v pořádku a jedná se tedy o podvod,“ dodává Gazdošová.
Policisté proto opětovně varují před tímto druhem podvodu. „Ověřte si, nejlépe fyzicky či hovorem s kým komunikujete. V žádném případě neposílejte své finance, aniž byste si ověřili, komu je posíláte,“ varuje Gazdošová.