Fara v samém centru Úštěka má opravenou fasádu

Opravu fasády má za sebou fara v srdci Úštěku na Litoměřicku. Zedníci nejprve vyspravili římsy a zdobné prvky.
„Po zednických opravách byla nanášena penetrace, lokálně vápenná omítka, základní barva a finální nátěry barevných odstínů jednotlivých částí pláště budovy podle doporučení a požadavku zástupců památkové péče,“ uvedl starosta Ondřej Elísek (SNK Evropští demokraté).
Obnovou prošla i farní zeď včetně pláště stodoly ve dvorním traktu fary. Veškeré náklady na rekonstrukci činily 260 tisíc korun a pokrylo je město Úštěk, práce prováděli zaměstnanci zdejších technických služeb. Úpravy objektu však ještě nekončí.
„Do konce tohoto roku budou provedeny repase vstupních dveří a vrat do farního nádvoří. V příštím roce je naplánována revitalizace dvorního traktu budovy s napojením na dvorní trakt Úštěckého hradu a zpřístupnění dalšího veřejného prostranství občanům a návštěvníkům města Úštěk,“ dodal Elísek.