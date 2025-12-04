Fara v samém centru Úštěka má opravenou fasádu

Autor: bc
  5:59
Na fasádě jsou obnovené římsy a kamenné prvky, omítka a nový je i nátěr. Rekonstrukcí rovněž prošla přilehlá farní zeď.

Na fasádě úštěcké fary jsou obnovené římsy a kamenné prvky, omítka a nový je i nátěr. Rekonstrukcí rovněž prošla přilehlá farní zeď. | foto: archiv města Úštěk

Opravu fasády má za sebou fara v srdci Úštěku na Litoměřicku. Zedníci nejprve vyspravili římsy a zdobné prvky.

„Po zednických opravách byla nanášena penetrace, lokálně vápenná omítka, základní barva a finální nátěry barevných odstínů jednotlivých částí pláště budovy podle doporučení a požadavku zástupců památkové péče,“ uvedl starosta Ondřej Elísek (SNK Evropští demokraté).

Obnovou prošla i farní zeď včetně pláště stodoly ve dvorním traktu fary. Veškeré náklady na rekonstrukci činily 260 tisíc korun a pokrylo je město Úštěk, práce prováděli zaměstnanci zdejších technických služeb. Úpravy objektu však ještě nekončí.

„Do konce tohoto roku budou provedeny repase vstupních dveří a vrat do farního nádvoří. V příštím roce je naplánována revitalizace dvorního traktu budovy s napojením na dvorní trakt Úštěckého hradu a zpřístupnění dalšího veřejného prostranství občanům a návštěvníkům města Úštěk,“ dodal Elísek.

