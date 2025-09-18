Odvolací senát vyslechl odvolání mužů i státní zástupkyně. Rozhodl však, že pro vynesení rozsudku potřebuje vyslechnout ještě několik svědků a znalce. Jednání odročil na 13. listopadu.
Na farmě Ekochov CMN v Měděnci v Krušných horách uhynulo podle prvoinstančního verdiktu od ledna do prosince 2021 nejméně 41 kusů dobytka. Krávy dlouhodobě strádaly, neměly dostatek jídla ani pití. Nikdo jim nezajistil veterinární péči ani základní ošetření a péči po porodu. Některá zvířata neměla podkožní ani vnitřní tuk, měla i poškozené orgány. Uhynuly i krávy s telaty v porodních cestách.
Rozsudek, který padl letos v dubnu u Krajského soudu v Ústí nad Labem, byl již druhým v pořadí. První prvoinstanční verdikt vinil muže z úhynu stovek krav. Podruhé se soustředil pouze na prokazatelné případy, ke kterým byly pitevní protokoly. Podle těch hynul dobytek v důsledku celkového vyčerpání organismu, předtím dlouhodobě trpěl bolestí. Další zvířata ale mohla podle soudů zemřít přirozeným způsobem.
|
V horách uhynuly desítky zubožených krav. Ředitele farmy soud poslal do vězení
Hornův právník Radim Ober ve čtvrtek při čtení odvolání uvedl, že jeho klienta situace velmi mrzí. „Je to slušný farmář, který se stal obětí toho, že si nabral špatné zaměstnance,“ prohlásil. Před nástupem Hajzlera měl Horn podle advokáta skot vždy v pořádku.
Právník zároveň uvedl, že znalec se na farmě nebyl podívat. Nezhodnotil specifika chovu. Podobně se vyjádřila i Hajzlerova advokátka Katarzyna Krzysztyniak. Zdůraznila, že šlo o chov v přírodních podmínkách. Znalec u hlavního líčení řekl, že zvířata neměla dostatečný prostor, vystavena byla nadměrným bolestem a sociálnímu stresu.
Trestní oznámení podala kvůli chovu v nevhodných podmínkách, zanedbání veterinární péče, omezování výživy a napájení Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj. Provedla několik desítek pitev uhynulého dobytka, který skončil v kafilerii v Podbořanech na Lounsku.
O špatných podmínkách v chovu informovali lidé organizaci OBRAZ - obránci zvířat. Z kontroly veterinární správy v roce 2023 vyplynulo, že farma následně dala chov do pořádku.
|
3. dubna 2025