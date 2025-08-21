Zámecký park v Chlumci u Ústí nad Labem bude v pátek 22. a v sobotu 23. srpna patřit trampské, folkové, country a bluegrass hudbě. Oblíbený festival Chlumecký guláš slaví už 37. ročník.
V pátek od 17 hodin se představí kapely Handl Bluegrass Band, Žab-Band, Amazonka Trio či písničkář Jindra Kejak. V sobotu od 13 hodin pak festival nabídne vystoupení kapel Nádraží Chlumec, Šrot a Robin Braun, Taxmeni, Gladly S. W. Kladno, Red Leaf, Zavěšený kafe, Desperadi a dalších.
Vstupné na jeden den vyjde na 200 korun, na oba dny na 300 korun. Děti do 12 let neplatí. V místě akce je možnost parkování a stanování zdarma.