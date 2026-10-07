Festival Kult v Ústí zahájili návštěvníci procházkou se sluchátky na uších

Divadelní festival Kult dnes začal v Ústí nad Labem procházkou, do níž tvůrci zakomponovali příběh hrdiny, který hledá pravdu a smysl života. Návštěvníci se postupně vydávali se sluchátky na uších ze Střekovského nábřeží přes Masarykova zdymadla na opačnou stranu řeky a zpět. Na cestě dlouhé přes čtyři kilometry je čekalo 12 zastavení. Festival končí 16. října již vyprodaným představením Jiřího Maryšky.
Jako je v poslední době už zvykem, festival na zahájení zavádí diváky na různá místa v krajském městě. Kulturou tak loni ožil plavecký areál na Klíši, předtím jezero Milada, zoologická zahrada nebo třeba budova magistrátu, na které byli tanečníci zavěšeni na lanech. Letos se pořadatelé vydali k řece, podél níž vedla cesta se zastaveními, která kopírovala kapitoly indické básně Hermanna Hesseho namluvenými Danielem Krejčíkem.
Mimořádně se zahájení festivalu s příběhem cesty bráhmanského syna Siddhárty bude opakovat ještě ve čtvrtek. "Tentokrát potřebujeme světlo, aby bylo vidět na cestu, poslední skupinka vyráží kolem 17:30 a to už je na zhruba dvouhodinovou pouť hraniční, proto jsme se rozhodli nabídnout dva termíny," řekla dnes ČTK ředitelka festivalu Lenka Havelková. Na zastávkách cesty jsou drobné dřevěné instalace, které nabízí průhledy do krajiny nebo krátkou zábavu. Koncept připravil Štěpán Gajdoš.
Tématem letošního festivalu je pravda. "Považujeme pravdu za aktuální téma v souvislosti s AI nebo politickou situací, pokládáme si otázky, co je pravda, jak ji hledat, kolik má podob. Inscenace mohou být vodítkem, jak na téma nahlížet," uvedla Havelková. Po delší době se v rámci festivalu do Ústí podívá Divadlo Na zábradlí, a to s titulem Můj boj. Zamilovaný muž. Inscenaci odehraje v divadelním sále kulturního střediska. Celý festival trvá deset dní. Organizátoři připravili program pro děti, mladistvé i seniory. Fakulta umění a designu nachystala drobné performance, po představeních jsou naplánovány debaty. "Myslím, že je z čeho vybírat. Doporučit mohu třeba výborné Divadlo Polárka, které přijede z Brna s představením Nekonečný příběh," uvedla ředitelka. Podrobný program najdou zájemci na webu festivalu.