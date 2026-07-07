Festival v Klášterci nad Ohří propojí klasickou hudbu a filmové melodie

Klasickou hudbu, filmové melodie, muzikál a populární hudbu propojí od 14. do 18. července festival Klášterecké hudební prameny. Na letošním 22. ročníku přivítá houslista Jaroslav Svěcený na nádvoří novogotického zámku v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku zpěvačku Lenny či slovenskou kapelu Cigánski Diabli. ČTK to dnes za pořadatele sdělila Michaela Rozšafná.
Hudební večery budou opět pod širým nebem. "Klášterecké hudební prameny jsou už více než dvě desetiletí důkazem toho, že kultura může mít duši i jedinečnou atmosféru. Skvostné prostory zámku, kouzelná zákoutí města i nádherná okolní krajina dávají festivalu neopakovatelnou poetiku," uvedl umělecký ředitel Svěcený.
Festival zahájí slavnostní prolog v renesančním sále zámku s názvem Zářivé hvězdy klasiky. Publikum se může těšit na vystoupení mladé klarinetistky Anny Paulové, klavíristy Jaromíra Klepáče a houslisty Svěceného. Ve středu 15. července na nádvoří vystoupí zpěvačka Lenny, jejím hostem bude ředitel festivalu.
Večer 16. července nabídne hudebně-herecké vystoupení propojující slavné filmové melodie s hereckými scénami. Zazní hudba z filmů a pohádek jako Piráti z Karibiku, Šíleně smutná princezna, Noc na Karlštejně nebo Krkonošské pohádky. V programu vystoupí Viktorie Martincová, Zdeňka Žádníková, Gustav Kevin Mašek, Svěcený a české smyčcové Heroldovo kvarteto. Následující den bude patřit slavným operetním, muzikálovým a vídeňským melodiím autorů jako Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kálmán či Jacques Offenbach. Nádvořím zámku zazní slavné valčíky, polky i melodie z operet Netopýr, Čardášová princezna nebo Veselá vdova. Vystoupí sopranistky Eva Hartová a Olga Jelínková, tenorista Jakub Pustina a komorní soubor Virtuosi Brunenses.
Festival vyvrcholí v sobotu 18. července, kdy se představí slovenský ansámbl Cigánski Diabli společně se Svěceným a hosty. Program zavede posluchače do několika hudebních světů a nabídne spojení klasiky, world a etno music i improvizace.