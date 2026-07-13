Festival v Klášterci nad Ohří zve na „klasiku“ i filmové melodie

Autor: vlm
  10:59
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Na festivalu vystoupí například legendární slovenský ansámbl Cigánski Diabli s Jaroslavem Svěceným (na snímku zcela vlevo) a hosty. Jejich koncert proběhne v sobotu 18. července od 19 hodin. | foto: archiv festivalu

Na propojení špičkové klasické hudby, filmových melodií, muzikálu i popu láká 22. ročník festivalu Klášterecké hudební prameny. Letos se v prostorách zámku v Klášterci nad Ohří bude konat od úterý 14. do soboty 18. července a nabídne celkem pět koncertů.

„Hudba má nádhernou schopnost spojovat lidi, místa i vzpomínky. Klášterecké hudební prameny jsou už více než dvě desetiletí důkazem toho, že kultura může mít duši i jedinečnou atmosféru. Když se během letního večera rozezní nádvoří kláštereckého zámku tóny hudby, vznikají chvíle, na které se nezapomíná. Skvostné prostory zámku, kouzelná zákoutí města i nádherná okolní krajina dávají festivalu neopakovatelnou poetiku,“ říká umělecký ředitel festivalu a houslový virtuos Jaroslav Svěcený.

Program odstartuje v úterý 14. července v 19 hodin slavnostním prologem v renesančním sále zámku s názvem Zářivé hvězdy klasiky. Publikum se může těšit na vystoupení jedné z nejvýraznějších evropských klarinetistek mladé generace Anny Paulové, renomovaného klavíristy Jaromíra Klepáče a houslisty Jaroslava Svěceného. Zazní skladby 19. a 20. století v podání mimořádných interpretů, jejichž virtuozita a citlivost slibují výjimečný hudební zážitek.

O den později ve středu rovněž v 19 hodin ovládne zámecké nádvoří populární zpěvačka Lenny. Její galakoncert zazní v plné koncertní sestavě s kapelou a speciálním hostem večera bude Jaroslav Svěcený. „Publikum se může těšit na energický koncert pod širým nebem i jedinečné představení různých směrů moderní popové hudby,“ popisuje PR manažerka festivalu Michaela Fialová Rozšafná.

Čtvrteční večer bude ve znamení filmové hudby. Půjde o hudebně-hereckou session propojující slavné filmové melodie s hereckými scénami, zpěvem, emocemi i humorem. V klášterecké premiéře projektu zazní hudba z filmů a pohádek jako Piráti z Karibiku, Šíleně smutná princezna, Noc na Karlštejně nebo Krkonošské pohádky. „V programu vystoupí Viktorie Martincová, Zdeňka Žádníková, Gustav ‚Kevin‘ Mašek, Jaroslav Svěcený a české smyčcové Heroldovo kvarteto,“ poznamenává Fialová Rozšafná. Začátek je opět od 19 hodin.

Páteční program nese poetický název Na krásné modré Ohři a představí slavné operetní, muzikálové a vídeňské melodie autorů, jako jsou Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kálmán či Jacques Offenbach. Nádvoří zámku tak rozezní slavné valčíky, polky i melodie z operet Netopýr, Čardášová princezna nebo Veselá vdova. Publikum se může těšit na vystoupení sopranistek Evy Hartové a Olgy Jelínkové, tenoristy Jakuba Pustiny i komorního souboru Virtuosi Brunenses. Začátek je v 19 hodin.

Festival vyvrcholí v sobotu 18. července od 19 hodin, kdy se na nádvoří klášterského zámku představí legendární slovenský ansámbl Cigánski Diabli společně s Jaroslavem Svěceným a hosty. „Nový průřezový program zavede posluchače do několika hudebních světů a nabídne temperamentní spojení klasiky, world a etno music i virtuózní improvizace,“ nastiňuje Fialová Rozšafná.

Vstupenky na jednotlivé koncerty stojí mezi 500 a 650 korunami.

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