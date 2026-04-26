Festivaly v Ústeckém kraji nabídnou české interprety, D&B či středověk

Festivaly v Ústeckém kraji lákají návštěvníky na populární české interprety, to nejlepší z drum&bassové scény nebo na středověkou zábavu. Uskuteční se také tradiční zahájení lázeňské sezony v Teplicích nebo slavnost chmele a piva - Žatecká dočesná. Pořadatelé pracují na programech, někteří ladí poslední detaily. Informovali o tom ČTK.
Jednou z prvních akcí v regionu budou Chomutovské slavnosti. Uskuteční se o víkendu 23. a 24. května, kdy se město vrátí do období vlády Marie Terezie. "Městský park a jeho okolí zaplní historická atmosféra, kterou návštěvníkům přiblíží pestrý program plný vojenských ukázek, hudby, tance i řemesel," uvedla k programu mluvčí radnice Zuzana Vavřínová.
Děčínský Labefest zaplní město od 29. do 30. května. "Přípravy na festival vrcholí, všichni vystupující jsou domluvení," řekl ČTK mluvčí města Luděk Stínil. Kromě koncertů Sharloty, Richarda Müllera nebo Sebastiana se návštěvníci dočkají pestrého doprovodného programu. Uskuteční se Neckyáda, kdy budou soutěžící překovávat Labe na nemotorovém a co nejbláznivějším plavidle. Připraveno bude pódium určené pro slam poetry vystoupení. Ohňostroj bude letos na téma známého seriálu Stranger Things.
Na poslední květnový víkend vychází také zahájení 872. lázeňské sezony v Teplicích. "Jako každý rok se postupně na programu pracuje neprodleně po ukončení ročníku předešlého," řekl ČTK náměstek primátora Petr Kohout (ANO). Město muselo kvůli nové legislativě zvolit jiné místo pro odpálení ohňostroje. "Nakonec jsme na Letné našli jinou vhodnou lokalitu, která splňuje požadavky zákona, a tak ohňostroj bude i letos," podotkl náměstek, který zve na Davida Kollera a skupiny Motorband a Vypsaná Fixa. Hudebníci se představí na čtyřech scénách. Akce potrvá do neděle 31. května.
Hudební festival KAMEN!CE na Děčínsku letos láká například na silnější komunitní spojení. Šestý ročník se uskuteční od 4. do 6. června. Vystoupí Tata Bojs, Redzed nebo Ohm Square. "Program čítá více než 70 bodů a nabízí intenzivní vhled do světa současné hudby i dalšího umění," uvedla za organizátory Evženie Belanová. K aktivitám, které podpoří komunitní charakter akce, bude patřit sousedský brunch, pouštění lodiček, karaoke, turnaj ve scrabble nebo jóga v parku.
Středověký festival u jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem 6. června připomene 900 let od Bitvy u Chlumce a 600 let od Bitvy u Ústí nad Labem. Připravené budou dva historické tábory s dobovými stánky, ukázkami i hudbou. Vrcholem akce budou rekonstrukce obou bitev.
Největší drum&bassový festival se letos opět uskuteční u jezera Most. Od 30. července do 1. srpna se okolí jezera promění ve velkolepou hudební akci doplněnou o audiovizuální show. Představí se například legenda D&B scény Pendulum.
Žatecká dočesná oslaví sklizeň chmele 4. a 5. září. Kromě jiných vystoupí Monkey Business, Dan Bárta & ALICE nebo Sofian Medjmedj. Uskuteční se promenáda v barvách chmele a degustace piv.