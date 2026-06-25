Fillova galerie na zámku v Peruci se zatím neotevře

Památka má soukromého vlastníka a už několik let se opravuje.
Podle Kateřiny Melenové, ředitelky Galerie Benedikta v Lounech, která Fillovu síň spravuje, se celý zámek připravuje na otevření a probíhá tam kolaudace.
„V tuto chvíli nevíme, kdy budeme moci výstavní síň otevřít,“ uvedla Kateřina Melenová.
Veřejnosti tak zatím zůstane nepřístupná úspěšná výstava Orel rozsápe orla: Emil Filla, čínské umění a totalitní přízraky, která se otevřela v roce 2024.
Expozice připravená ve spolupráci s Akademií věd ČR mapuje pozdní tvorbu významného kubistického malíře (1882–1953) z doby, kdy na peruckém zámku po roce 1947 žil a tvořil.
Výstava ukazuje, jak se Filla pod tlakem komunistického režimu obracel k čínskému umění a k malbě krajin Českého středohoří, které byly jeho tichým protestem proti tehdejší ideologii.