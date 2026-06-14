Filmaři vyčerpali vouchery od Ústeckého kraje, natáčí se v Litoměřicích

Filmaři vyčerpali pobídky od Ústeckého kraje v ročním předstihu. Využili 46 milionů korun, které utratili v regionu. S dotací vzniklo 22 seriálů a celovečerních filmů, v nichž se objevují různá severočeská místa. Jedním z nich je snímek Chica Checa, který bude mít premiéru na festivalu v Karlových Varech. Zájem producentů o kraj neutuchá, na Litoměřicku se nyní začíná natáčet pokračování seriálu Vraždy v kraji. ČTK to řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.
Peníze na filmové vouchery kraj přerozděloval z evropského programu Spravedlivá transformace. "Všechny je filmaři utratili tady. A bylo to ještě mnohem víc peněz, které podnikatelé získali za služby poskytované produkcím," uvedla Hyšková. Dotaci dostávali zpětně po natáčení.
Zájem o vouchery přivedl do skanzenu v Zubrnicích nedaleko Ústí nad Labem štáb filmu Tichá pošta, do Ústí nad Labem a okolí tvůrce seriálu Limity. Různé severočeské lokality jsou ve filmu Franc nebo pohádkách Cukrkandl či Princezna stokrát jinak. Loni natáčelo na Chomutovsku duo Jan Prušinovský a Petr Kolečko nový seriál, který se v distribuci objeví na podzim. Na plátně se objevují oblíbená místa, jako jsou zámky Ploskovice, Libochovice, města Úštěk a Žatec, ale také ojedinělé lokace. "Natáčelo se od Šluknovského výběžku přes České Švýcarsko a České středohoří až po Podbořansko. Pokaždé bylo potřeba něco jiného, domy, byty, krajinné scenérie, továrny," uvedla Hyšková.
Film Chica Checa vypráví příběh ovdovělé vesnické pošťačky Zdeny, která se snaží splnit poslední přání své matky. Série nečekaných událostí ji však sblíží se synem a otevře otázky, které mohou změnit její dosavadní život. V hlavních rolích se představí Pavla Tomicová a Jan Cina. V Ústeckém kraji se točilo především v Rumburku a Varnsdorfu. Právě zdejší prostředí a atmosféra se staly důležitou součástí filmového příběhu. "O to větší radost máme, že Chica Checa byla vybrána do hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kde bude mít svou světovou premiéru," uvedla Hyšková.
Do regionu se filmaři vrací, ačkoli dotaci již nezískají. V Litoměřicích se začíná natáčet druhá řada kriminálního seriálu Vraždy v kraji. V souvislosti s tím musí lidé počítat na vybraných místech ve městě s dočasným dopravním omezením. Natáčet se bude v termínu od 13. června do 25. července. Konkrétní omezení se mohou lišit. Podrobnosti najdou lidé na webu města.