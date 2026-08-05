Filmový festival Litoměřice se zaměří na snímky, které zachycují okamžiky zlomu

Tématem nazvaným Na konci světa letos propojí Filmový festival Litoměřice (FIFELI) snímky, které různými způsoby zachycují okamžiky zlomu, a to osobního, společenského i civilizačního. Na 26. ročníku festivalu nebudou chybět ani hudební produkce a diváci se podívají do bývalého železničního tunelu. O programu dnes ČTK informovala mluvčí festivalu Klaudie Osičková. Festival začne 28. srpna a skončí 30. srpna.
Festival zahájí film slovensko-české produkce Milovník, ne bojovník. Debut slovenské režisérky Martiny Buchelové je podle Osičkové oslavou filmařské svobody plnou humoru a formálních i scenáristických nápadů. Po slavnostní projekci bude debata s tvůrci.
Pro FIFELI je typické propojování současné autorské tvorby s filmy, které zásadně ovlivnily dějiny kinematografie. Tvorba a osobnost Francise Forda Coppoly je v letošním programu zastoupena monumentálním filmem Apokalypsa: Final Cut a dokumentem Srdce temnoty. Současnou evropskou tvorbu zastupuje mimo jiné snímek rakouské režisérky Sandry Wollnerové Napořád, který získal cenu na filmovém festivalu v Cannes. Litoměřický filmový festival zakončí Film Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika.
Dramaturgie letošního ročníku nabídne také filmy z různých kontinentů i dekád, a to od maďarských Revizorů, přes dánskou komedii Kdo je tady ředitel? Larse von Triera, tchajwanský snímek Sbohem Dragon Inn, finské Stíny v ráji Akiho Kaurismäkiho až po americké filmy Jeremiah Johnson a Gummo Harmonyho Korina. Součástí programu je pásmo FAMU 80. Právě Filmovou a televizní fakultu Akademie múzických umění v Praze (FAMU) a FIFELI pojí několikaletá spolupráce, kterou letos stvrdily podpisem společného memoranda.
Kromě projekcí nabídne festival Kino Utajeno, které diváky zavede do ojedinělého prostoru bývalého železničního tunelu pod historickým centrem Litoměřic. Novinkou programu budou podcasty. Program doplní živě dabovaná projekce filmu Krotitelé brouků, výtvarné workshopy, bleší trh a rozšířená nabídka programu a projekcí pro děti. Hudební program se rozšíří na oba festivalové večery a nabídne koncerty synth-punkové skupiny Berlin Manson a písničkářky Amelie Siba.
Kompletní program najdou zájemci na webu. Předprodej akreditací za zvýhodněnou cenu trvá do 21. srpna.