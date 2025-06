V Krušných horách vyrostl dřevěný kostel pro drama. Filmaři natočí, jak shoří

„Stavba vznikla na zelené louce. Podobu kostelíku jsme si poupravili podle našich vlastních vizí. Tuto kulisu jsme vytvořili pro hlavní scény celého seriálu, bude se zde totiž filmovat to, co se odehrálo před požárem kostela i požár samotný,“ uvedl producent Jan Schwarz s tím, že postavení dřevěného chrámu vyšlo na zhruba čtyři miliony korun.

„Hledali jsme vizuál, který by odpovídal našim představám o filmovém žánru, aby měl mít prvky westernu, a zároveň jsme chtěli, aby sakrální architektura kostela zapadla do českého prostředí a místní krajiny. Projeli jsme celé Beskydy a prohlédli jsme si všechny tamní dřevěné kostely, abychom načerpali inspiraci pro stavbu, která by pro diváky měla vypadat opravdu přesvědčivě,“ popsala architektka Eliška Podhola Ouředníčková.

V pondělí zde filmaři absolvovali 15. natáčecí den a budou tu točit ještě dalších šest. Pak se přesunou na Moravu, kde našli vhodný interiér kostela. Ten krušnohorský filmový je totiž jen kulisou.

„Šestidílné detektivní drama Hec je syrový a citlivý příběh o dobru a zlu, mlčení, vině a naději, že i uprostřed temnoty lze najít světlo. V prostředí venkova, kde se víra mísí se strachem a napětím, vystupují do popředí příběhy lidí, kteří musejí čelit pravdě. Jenže ta může zničit i to málo, co jim ještě zbylo,“ popsala vznikající dílo Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje, v jehož prostředí snímek vzniká.

Děj seriálu se odehrává v pohraniční vesnici Kouty. Když zde shoří dřevěný kostel, životy místních se obrátí vzhůru nohama. V ohořelých troskách je nalezeno tělo a do uzavřené komunity se pomalu vkrádá strach. Policistka Alena, která se po letech vrací z města, aby pomohla s vyšetřováním, se však zároveň musí vyrovnat s komplikovaným vztahem k matce, kterou kdysi opustila. Místní farář Vojtek zápasí s vlastní vinou a ztrátou víry. A celá vesnice s obavami sleduje tajemnou rodinu Majewských, jejíž podivná náboženská přesvědčení rozdělují místní víc, než se zdá.

Hlavních rolí se ujmou mimo jiné Petra Hřebíčková, Juraj Loj a Stanislav Majer. V seriálu se dále objeví Petr Uhlík, Vasil Fridrich, Jana Plodková, Zdeněk Žák nebo Milena Steinmasslová. „Diváci by minisérii měli uvidět v poslední čtvrtině roku 2026,“ doplnil producent.