Naše nejdůležitější téma je odstranění Fialovy vlády, říká Foldyna z SPD

Nedávno jste v jednom rozhovoru řekl, že se spojíte i s čertem, abyste porazili Petra Fialu a jeho vládu. Jak to souvisí s krajskými volbami? Jak jako hejtman Ústeckého kraje porazíte Fialu?

Politický systém v Česku ze své podstaty generuje silné krajské hráče – Mirek Topolánek je svého času nazval kmotry. A pokud těmto kmotrům, a zrovna ODS je jimi proslulá, v krajských volbách sebereme dostatečnou část jejich vlivu a z něj plynoucích prebend, tak se tito kmotři zbaví Fialy. Je to opravdu takhle jednoduché. Neúspěch vládních stran v krajských volbách samozřejmě nebude znamenat jejich okamžitý konec, ale bude znamenat začátek jejich konce.

Jaroslav Foldyna Je mu 64 let.

V letech 2018 až 2019 místopředseda ČSSD, od roku 2010 poslanec PČR, v letech 2000 až 2012 a opět od roku 2016 zastupitel Ústeckého kraje, z toho v letech 2016 až 2018 náměstek hejtmana.

V únoru 2020 vystoupil z ČSSD, v dubnu téhož roku se stal členem poslaneckého klubu SPD.

V roce 1978 se vyučil v oboru lodní mechanik, roku 1987 složil státní zkoušku kapitána vnitrozemské plavby.

S jakým programem do krajských voleb jdete? Co nabízíte voličům přímo v kraji? Na billboardech jde spíše o celostátní témata.

Už jsem vlastně odpověděl. To nejdůležitější, co nabízíme, je odstranění vlády Petra Fialy. Hydru, kterou tento člověk pomáhal vytvořit, ale nejde zlikvidovat najednou, nýbrž pouze po částech, a krajské volby mohou být prvním krokem. To, že budeme spravovat kraj ku prospěchu jeho obyvatel a že při tom nebudeme krást, bereme jako samozřejmost, takže to ani nijak zvlášť neakcentujeme.

Myslíte, že hesla proti současné vládě přesvědčí voliče v krajských volbách, aby vám dali hlas?

Pokud mají dostatečně vyvinutý pud sebezáchovy, tak ano. Pokud nemají, tak nejspíš brzy pomašírují na východní frontu položit život za americké loutkovodiče generála Pavla, plukovníka Foltýna či Jany Černochové. Úbytek našeho obyvatelstva pak bude nahrazen inženýry a doktory z Afriky a Blízkého východu, které sem Petr Fiala se svými kumpány zve.

Kandidujete spolu s Trikolorou a Rajchlovým PRO. Čekáte, že vám tohle spojenectví přinese lepší volební výsledek? S jakým byste byli spokojeni?

Za úspěch tedy budu považovat, když skončíme v první trojce.

Jste opozičním krajským zastupitelem. Jak si podle vás vedla poslední čtyři roky krajská koalice?

V podstatě nijak. Nic nedělali, a proto nic ani nezkazili, ani nevybudovali. Zkrátka jsem z nich měl dojem, že chtějí hlavně v klidu sedět na svých židlích.

Jak jste už avizoval, spojíte se s každým. Skutečně není žádná strana nebo hnutí, se kterým nikdy nenajdete společnou řeč?

Protože jde o otázku přežití naší země a našeho národa, tak se opravdu spojím s každým, kdo mi pomůže, odstranit vládu Petra Fialy. Spojil bych se kvůli tomu opravdu i s čertem.

Jste připraveni taky na situaci, kdy s SPD, stejně jako v minulosti, nebude chtít žádná ze stran do koalice?

Ano, jsme. Po roce 1989 u nás byl systém vlády jedné strany postupně nahrazen systémem vlády více stran, ovšem v podstatě se stejným programem, kterým je ponížené posluhování Západu a především USA. My nabízíme systém zcela jiný. Nabízíme suverénní Českou republiku, která si o svých věcech rozhoduje sama a která usiluje o přátelské vztahy se všemi zeměmi světa, protože věříme, že pouze tak lze zajistit našim občanům důstojnost a prosperitu. Z tohoto důvodu jsme stranami posluhovačů nazýváni stranou antisystémovou, k čemuž se já ale hlásím. Systém, který z České republiky dělá nesvéprávnou kolonii ovládanou slouhy cizích zájmů, a navíc slouhy s totalitními choutkami, považuji za odporný a chci ho zničit. Každý, kdo to vidí podobně, je mým spojencem, každý slouha je naopak mým nepřítelem.