Francouzskou ulici v Teplicích čekají úpravy

Francouzskou ulici v Teplicích čeká velká rekonstrukce. Město zde plánuje opravu vozovek a nové chodníky, úpravy zelených ploch či lepší veřejné osvětlení. Mají také přibýt parkovací místa.
„Zahájení stavebních prací je plánováno na duben 2026, dokončení na říjen 2026,“ uvedla mluvčí města Adina Sedláková.
Dodala, že v rámci příprav bylo nutné pokácet pět stromů a část keřů. „Tento krok je nezbytný, aby mohla rekonstrukce proběhnout v plném rozsahu. Avšak na podzim 2026 město vysadí dvojnásobek původního počtu, tedy 10 nových listnatých stromů,“ nastínila.