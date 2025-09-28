Nejsevernější kostel kdysi odstřelili. Na odhalený půdorys se vrátí rodáci

Vladěna Maršálková
  8:22aktualizováno  8:22
V zaniklé vsi Fukov, jejíž území spadá pod město Šluknov na Děčínsku, se podařilo odhalit půdorys komunisty odstřeleného kostela svatého Václava. Na odkrytí zapracoval právě Šluknov, který se počátkem roku stal vlastníkem dotčených pozemků, na nichž kdysi stála sakrální památka, ale i část přilehlého hřbitova.
Fotogalerie3

V zaniklé vsi Fukov, jejíž území spadá pod město Šluknov na Děčínsku, se podařilo odhalit půdorys komunisty odstřeleného kostela svatého Václava. | foto: archiv města Šluknov

V únoru nejprve vyčistili celou parcelu od náletových dřevin, díky čemuž se podařilo najít přesný rozsah sutin vzniklých odstřelem kostela. Práce provedli studenti střední lesnické školy ve Šluknově.

Části původního památníku obětem 1. světové války, který stával na levé straně vstupu od kostela.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

„V dubnu pak vypracoval šluknovský odbor rozvoje plán, technologický postup a zadání zakázky na odklizení sutin z plochy, kde stával kostel. Smyslem zadání bylo odhalit podlahu původního kostela, zbytky obvodových zdí a pokud možno objevit dochované stavební relikty, zejména části původního památníku obětem 1. světové války, který stával na levé straně vstupu od kostela,“ uvedl vedoucí šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí Martin Chroust.

Pracovníci stavební firmy, která zakázku získala, následně odstranili veškerou suť a především obnažili celý původní půdorys kostela. „Z větší části se také dochovalo obvodové zdivo do výše zhruba jednoho metru,“ dodal Chroust.

Práce na odklizení sutin podle Chrousta potvrdily vzpomínky pamětníků – tedy že v době odstřelu v roce 1960 se v kostele nenacházelo žádné vybavení, proto nyní nebylo nic nalezeno.

„Nalezeny však byly kamenné a betonové prvky, které plánujeme v rámci revitalizace plochy na místo vhodným způsobem vrátit, a to zejména v podobě obnoveného památníku obětem 1. světové války. Nalezené relikty totiž umožňují přesnou rekonstrukci celého památníku, kterou Šluknov nyní plánuje. Na revitalizaci celého prostoru bude zpracována dokumentace – sama obnova proběhne pravděpodobně po několika etapách za využití přeshraničních dotačních zdrojů a sbírek,“ popsal Chroust.

Nejprve město podle něho plánuje obnovit podlahu, aby se na odhaleném půdorysu původního kostela mohlo konat tradiční letní setkání rodáků, které nyní probíhá na ploše bývalého hřbitova. „A to již od příštího roku,“ řekl Chroust.

Veškeré práce na odkrytí půdorysu kostela vyšly šluknovskou radnici na 360 tisíc korun.

Odstřelili i školu, zůstal jen vodojem

Fukov (německy Fugau) býval osídlen převážně německým obyvatelstvem, první písemná zmínka o něm pocházejí z roku 1410. Po německém obyvatelstvu nesl název Slunná. Ve 20. století stávalo v obci 135 domů, ale zatímco v roce 1921 v nich žilo 739 obyvatel, v roce 1950 jich bylo již jen 87. Po druhé světové válce totiž bylo německy mluvící obyvatelstvo odsunuto. O uvolněné chalupy nebyl zájem a v roce 1947 se 107 opuštěných domů začalo rozprodávat jako levný stavební materiál.

Dne 23. září 1960 byly jako poslední dvě budovy v obci odstřeleny škola a právě kostel sv. Václava.

Ten byl postavený v letech 1784–1788. Pozdně barokní sakrální stavbu doplnila roku 1864 novorománská věž. Po dobu své existence to byl nejsevernější kostel v zemi.

Komunisté do chrámu evangelíků nacpali slepice, město teď kostelu vrací tvář

Spolu s obcí zanikla i křížová cesta, která se nacházela u ohradní zdi hřbitova. V posledních letech se díky Šluknovu daří uskutečňovat projekty, které připomínají historii Fukova. Třeba v roce 2011 byl opraven vodojem, který patřil k poslední dochované stavbě obce, v roce 2014 byl vyčištěn a upraven hřbitov a rok nato zrekonstruována boží muka u cesty směrem na Taubenheim.

Na podzim roku 2015 proběhla výsadba ovocných alejí podél stávajících i bývalých fukovských cest. A během let 2017 až 2019 byla znovu obnovena ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze socha sv. Jana Nepomuckého blízko železničního viaduktu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

Chmelu se daří i na Vysočině. Bernard ze své chmelnice opět uvaří speciál

Na nejvýše položené chmelnici v republice se podruhé česal chmel. Téměř na dohled od svého areálu ji v nadmořské výšce 560 metrů založil humpolecký Rodinný pivovar Bernard. I z letošní úrody vznikne...

28. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Úplná uzavírka ve Studené na Jindřichohradecku potrvá do konce října

28. září 2025  9:59

Srážka vlaku a osobního auta zastavila trať mezi Hradcem Králové a Pardubicemi

V úseku mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem na Pardubicku je v neděli ráno zastavený železniční provoz kvůli střetu vlaku s osobním autem. Nehoda se stala na přejezdu v Hradci Králové za...

28. září 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Jakoby Tolkien opisoval od Rožmberků. Badatelé zjistili, komu patřil magický prsten

Rožmberský poklad z vyšebrodského kláštera vydal svá další tajemství. Povedlo se to týmu okolo Jiřího Šindeláře, který se už v minulosti podílel na průzkumu hrobky Rožmberků. Nyní zjistili, že...

28. září 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nákupy ve dne i v noci. V kraji otevřela první hybridní prodejna pro mazlíčky

V Chodově funguje první hybridní prodejna v Karlovarském kraji. Otevřeno má nonstop. Firma Ráj mazlíčků místního podnikatele Daniela Grigara zde nabízí krmiva a chovatelské potřeby, nikoli však živá...

28. září 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Galerie moderního umění v H.Králové ve čtvrtek otevře tři nové výstavy

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové zahájí ve čtvrtek 2. října tří výstavy. Jedna představí mezinárodní projekt Umění interakce, druhá nazvaná...

28. září 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Šebestiánské náměstí ve Velkém Meziříčí čeká na novou dlažbu

Rekonstrukce centra Velkého Meziříčí se nyní posunula také na Šebestiánské náměstíčko. Tam po položení nových obrubníků dojde k vydláždění parkoviště, současně zde firma finišuje i s výmalbou...

28. září 2025  9:13

Privátní padel na břehu Štrbského plesa. Cenově vyjde výhodněji než v Praze

Štrbské pleso v srdci Vysokých Tater není jen místem pověstí a turistických tras. Nově tu stojí padelový kurt přímo na břehu jezera s výhledem na Kriváň. Hraje se v jedinečné atmosféře, do klubu se...

28. září 2025  8:34

Nejsevernější kostel kdysi odstřelili. Na odhalený půdorys se vrátí rodáci

V zaniklé vsi Fukov, jejíž území spadá pod město Šluknov na Děčínsku, se podařilo odhalit půdorys komunisty odstřeleného kostela svatého Václava. Na odkrytí zapracoval právě Šluknov, který se...

28. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Madlenka spustila lavinu dárců. Svíčková přišla po odběru dřeně k chuti

Hledáme ideálního dárce pro ani ne dvouletou Madlenku. Potřebujeme ho však najít poměrně rychle... Tato zpráva letos na jaře odstartovala po celém Česku nebývalou vlnu solidarity s holčičkou, která...

28. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Street art na šest způsobů. Hradec se pyšní novými nástěnnými malbami

Hradec Králové má nové velké nástěnné malby z 2. ročníku Street Art Festivalu. Šestice muralových děl si nelze nevšimnout v Tiché, Štefcově a Hradecké ulici, dále Na Potoce, na třídě Edvarda Beneše a...

28. září 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Hodit do černého, nebo žlutého? Nebo rovnou do křoví? Naše parky a ulice jsou plné druhotných surovin

Tvrdit, že mladí třídí a chrání planetu a senioři jedou ve vyjetých kolejích, že všechno patří do jedné popelnice? „Myslím, že se to podle věku třídit nedá, jestli je generace Z lepší než boomeři,“...

28. září 2025  7:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.