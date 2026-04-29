Galerie Benedikta Rejta v Lounech připravuje výstavu děl v ulicích města

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (GBR) připravuje výstavu ArtDvorky, která představí práce návštěvníků a členů ArtClubů v ulicích města. Práci místních inspirovaly aktuální výstavy v galerii. Akce se uskuteční 14. května od 16:00. Hodinová komentovaná prohlídka se bude konat od 17:00 a začne na dvorku GBR na adrese Pivovarská 29. ČTK o tom dnes informovali zástupci galerie.
Projekt má dát prostor osobní interpretaci umění, podpořit dialog mezi divákem a dílem a ukázat rozmanitost pohledů, technik i zkušeností napříč generacemi. Do výstavy na lounských dvorcích svými díly přispějí například klienti domova pro seniory nebo žáci základní školy v nedaleké Peruci.
Zastavení ArtDvorků budou rozmístěná na několika místech v Lounech, mimo jiné na Mírovém náměstí, v Pivovarské či Poděbradově ulici nebo v okolí kostela svatého Mikuláše. Témata jednotlivých částí zahrnou krajinu, architekturu, koláž či grafiku a vycházejí z děl umělců zastoupených ve sbírkách galerie.
Vstup na akci je zdarma a je určený pro návštěvníky všech věkových kategorií.