K Ježíškovi s vánočkou i perníkem. Muzeum ukazuje netradiční betlém od cukráře

„Každoročně v období adventu představujeme v Muzeu insitního umění některý z výjimečných betlémů, který pochází z dílny vybraného neprofesionálního tvůrce. Letos je to vyřezávaný polychromovaný betlém lidového řezbáře Miroslava Pelikána. Je vypůjčený z mimořádné sbírky betlémů Muzea Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci,“ uvedla kurátorka Jana M. Foltýnová.

Pelikán, jenž zemřel v roce 2017, byl autorem mnoha jedinečných betlémů z nejrůznějších materiálů. Ostatně jižní Čechy jsou regionem se silnou betlémářskou tradicí.

„Pokud jde o betlém, který máme zapůjčený, ústřední téma Svaté rodiny doplňují klanící se Tři králové. V podání Miroslava Pelikána jsou jesličky obklopeny zvířátky, k právě narozenému Ježíškovi spěchají s drobným obdarováním lidé nejrůznějších profesí a postavení: měšťan, žena v kroji, voják, muzikant s basou, řemeslníci,“ popisuje kurátorka.

Vzácné královské dary doplňují dary inspirované jihočeským prostředím, například ulovená ryba, vánočka nebo zdobené srdce z perníku.

„Ostatně autor byl nejen řezbářem a betlémářem, ale především uznávaným cukrářem a perníkářem,“ dodává Foltýnová.

Betlém Miroslava Pelikána je v Muzeu insitního umění přístupný každou středu až neděli vždy od 10 do 17 hodin, a to až do 26. ledna.