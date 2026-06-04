„Kriminalisté zjistili totožnost volajícího. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nezletilou osobu ve velmi nízkém věku, byla věc odložena, jelikož se nejedná o trestný čin a věc nelze vyřídit jinak,“ uvedl policisté na síti X.
Z obchodního centra bylo v prosinci po anonymním telefonátu evakuováno přibližně 1 500 lidí. Následovala důkladná prohlídka celého objektu.
Po několika hodinách se lidé mohli vrátit do obchodů, hlídky nicméně zůstávaly přítomny uvnitř i v bezprostředním okolí.
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Policisté evakuovali obchodní centrum v Teplicích, anonym hrozil střelbou
Současně se rozjelo pátrání po neznámém volajícím, kterému hrozilo obvinění z trestného činu šíření poplašné zprávy.