Vznikl rekordně rychle a dává šanci mladým. Louny mají nový umělecký prostor

Do nového uměleckého prostoru mohou zavítat obyvatelé i návštěvníci Loun. Studio Prona nabídne pravidelné výstavy i výtvarné a fotografické dílny zaměřené především na mládež a začínající umělce. První výstava už je k vidění.
Dílo Jakuba Franty s názvem Raná eroze.

Dílo Jakuba Franty s názvem Raná eroze.

Studio Prona sídlí v budově bývalé prodejny nábytku v ulici Sladovnická.
Vystavovaná díla ve Studiu Prona.
Vernisáž výstavy Opět: No Scope.
Studio sídlí v budově bývalé prodejny nábytku v ulici Sladovnická. Na jeho otevření a provozu se s místní Galerií Benedikta Rejta (GBR) podílejí studenti Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a pražské AVU.

Vznik studia byl podle ředitelky GBR Kateřiny Melenové velmi rychlý – vše trvalo pouhých 42 dní. „Bylo to rychlé a spontánní, celý prostor se podařilo připravit v rekordně krátkém čase. Vzniklo místo, ve kterém budeme moci nabídnout méně formální akce pro lounskou komunitu,“ uvedla ředitelka.

Podle fotografa Filipa Trubače, který patří ke studentům, jež se podílejí na provozu Studia Prona, je prostor je otevřený všem kreativním lidem, kteří se chtějí vyjádřit a třeba zatím neměli kde nebo k tomu neměli prostředky.

Díla Filly po kouskách, práce na mnoho let. Jak galerie digitalizuje sbírky

„Chceme zde pořádat nejen výstavy mladého umění a autorů, kteří ještě nejsou tolik etablovaní, ale zároveň zde vznikne zázemí pro fotografický ateliér a další tvorbu,“ popsal Trubač.

Prvním projektem studia je výstava Opět: No Scope. Expozice představuje tematické okruhy letošních výtvarných prací studentského kolektivu OPĚT, který tvoří čtyři autoři: Filip Trubač, Josef Šlapák, Šimon Roubal a Jakub Franta.

Všichni ve své tvorbě kombinují fotografii, instalaci a intervence do veřejného prostoru, čímž reagují na aktuální společenské i environmentální výzvy. Výstava potrvá do 31. ledna.

Studio bude otevřeno mimo jiné o víkendu 27. a 28. prosince. Od 9. ledna pak bude přístupné pravidelně každý pátek a sobotu od 13 do 19 hodin.

