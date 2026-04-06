Přítel Borna, nepřítel komunistů. V Mostě je výstava uznávaného umělce Jelínka

Vladěna Maršálková
  8:32aktualizováno  8:32
V prostorách Oblastního muzea a galerie v Mostě (OMGM) jsou k vidění obrazy Oldřicha Jelínka, velkého kamaráda a spolupracovníka slavného ilustrátora Adolfa Borna. Jelínek se věnoval ilustracím či karikaturám. Získal řadu cen.
Vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Jelínka v Mostě

Vernisáž výstavy obrazů Oldřicha Jelínka v Mostě | foto: archiv OMGM

Oldřich Jelínek v havlíčkobrodské galerii, které daroval výběr ze svého životního díla.
Oldřich Jelínek (1930–2025) byl grafik, ilustrátor, karikaturista, tvůrce filmových plakátů, kresleného filmu a večerníčků. S Adolfem Bornem se stali kamarády na gymnáziu v Praze, společně pokračovali na přelomu 40. a 50. let minulého století ve studiu na AVU a poté vytvořili ve výtvarném umění nevídané tvůrčí duo.

„I proto už dnes někdo těžko rozliší, kdo je v jejich rané tvorbě autorem té či oné karikatury nebo ilustrace, protože v počátcích často na jednom titulu pracovali společně,“ uvádí kurátorka OMGM Olga Kubelková.

Jejich karikatury, ilustrace a komiksy se brzy staly vyhledávanými a byly důvodem bohaté spolupráce s knižními vydavatelstvími a časopisy jako ABC, Dikobraz, Plamen, Pionýr, Sluníčko, Čtyřlístek či Svět motorů. Za svou tvorbu, převážně grafickou a ilustrační, získal Jelínek celou řadu cen na mezinárodních knižních festivalech a výrazně se uplatnil i v animovaném filmu.

Po emigraci uznávaného výtvarníka režim vyhrožoval německým galeriím

„Břitká satira vedla po roce 1968 k jeho bojkotu oficiálními komunistickými kruhy, a to i přes nesporné mezinárodní úspěchy a ocenění. Patří k nim výstavy na všech kontinentech nebo prestižní ocenění za Nejkrásnější knihu roku 1975 v Boloni,“ přibližuje Kubelková. „V roce 1981 před neustálým normalizačním tlakem emigroval do západoněmeckého Mnichova,“ doplňuje.

V bavorské metropoli prožil Jelínek nesnadné časy, kdy kromě několika nejbližších přátel o něm neměl nikdo žádné zprávy, a pomalu tak upadl v zapomnění. Stále však tvořil.

Oldřich Jelínek v havlíčkobrodské galerii, které daroval výběr ze svého životního díla. Jeho výstava zde trvá do 15. října.
„Když se na začátku 90. let objevil v Praze, bylo to velké překvapení, protože záměrně byla rozšířena zpráva, že v Německu zemřel. Až v roce 1998 mu jeho přátelé uspořádali, po více než dvaceti letech, znovu výstavu v Čechách,“ vysvětluje Kubelková.

Jelínkova tvorba se podle Novákové v novém prostředí a v nových poměrech pomalu proměnila – námětově víc než stylově. Stále je v ní jeho neopakovatelný styl a smysl pro břitkou ironii, ale náměty si více všímají i mezinárodní kulturní scény hudební a taneční.

„Grafiku pro svou náročnost a menší oblibu v Německu opustil, ale stohy kreseb a obrazů ji bohatě suplují. V roce 2017 se rozhodl celé své dílo, které vzniklo v době jeho emigrace, věnovat jako celek tehdejší Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě,“ říká Kubelková.

Ženy, automobily a letadla

Za svůj život ilustroval Jelínek přes 200 knižních titulů – v Československu kolem 150 knih a v Německu dalších více než 50. Šlo hlavně o detektivky a thrillery.

„Jeho styl je precizní a zejména díla s náměty žen, automobilů a letadel patří opravdu ke světové špičce. Stejně jako Kamil Lhoták byl Oldřich Jelínek okouzlen světem balonů, letadel a automobilů a svůj hold Františku Tichému zase vzdal v řadě obrazů inspirovaných světem cirkusu,“ zmiňuje Kubelková.

V Mostě si mohou návštěvníci prohlédnout necelou stovku Jelínkových obrazů, které zapůjčila havlíčkobrodská galerie. „Jde o takovou směs. Jedná se o satirická, abstraktní nebo figurální díla či sérii obrazů na téma hudby, tance a cirkusu,“ vypočítává Kubelková. Výstava potrvá do 31. května.

