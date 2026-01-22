Gepardi se kvůli úpravám expozice v ústecké zoo přestěhovali

„Již před časem naši zoo dočasně opustil chovný samec, který zamířil do Safari parku Dvůr Králové. Kolegové jej zároveň využijí k napáření vlastních samic. Nedávno pak svůj přechodný domov našla i jedna z našich samic v Zoo Plzeň,“ uvedla mluvčí zoo Veronika Schranková.
V Ústí nad Labem zůstala jen druhá samice, kterou chovatelé přesunuli do samčí ubikace v horní části areálu.
Návštěvníci zoo tak tento druh budou moci vidět i v průběhu rekonstrukce.
„Hotovo by mělo být do hlavní sezony, kdy se nám všichni gepardi vrátí zpět,“ popsala Schranková s tím, že revitalizace výběhu a chovatelského zázemí přinese moderní a funkční prostředí pro naše kočky a jejich případné odchovy.
„Součástí projektu je i nová vyhlídka, která umožní návštěvníkům atraktivní pohled na gepardy,“ dodala mluvčí.