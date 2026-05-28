Gymnázium a střední průmyslovou školu v Duchcově čeká rekonstrukce

Gymnázium a Střední průmyslovou školu v Duchcově čeká rozsáhlá rekonstrukce.
Opravy se zaměří především na sociální zařízení, modernizací ale projdou i další části školy.
Součástí prací budou nové rozvody, úpravy interiérů i další stavební zásahy, které mají zlepšit technický stav budovy a celkové zázemí pro studenty i zaměstnance.
Cena rekonstrukce by se měla pohybovat okolo 50 milionů korun. Přesnou částku kraj, který školu spravuje zatím zveřejnit nechce.
Termín zahájení stavebních prací zatím také známý není, vše bude záležet na dokončení výběrového řízení a výběru zhotovitele.