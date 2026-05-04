Hasiči lokalizovali požár v Č. Švýcarsku, plochu požářiště snížili na 20 hektarů

Hasičům se dnes večer podařilo lokalizovat požár v části národního parku České Švýcarsko, se kterým bojují od sobotního odpoledne. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plochu požářiště se podařilo snížit z původních 100 hektarů na zhruba 20 hektarů. V pořadu Interview ČT24 to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.
"V 18:25 jsme vyhlásili lokalizaci požáru. Jsme si jisti, že se požár nešíří a šířit nebude," prohlásil. I kdyby se povětrnostní podmínky v oblasti zhoršily, hasiči jsou přesvědčeni, že mají požár ve vymezeném území v okolí obcí Chřibská a Jetřichovice pod kontrolou. Doufají, že v současném suchém a horkém počasí jim v úterý pomohou dešťové přeháňky, byť srážek asi nebude moc.
Vlček předpokládá, že hasiči svůj zásah ukončí do konce tohoto týdne, poté místo předají i s některými doporučeními správě národního parku.
Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.
S požárem bojují stovky hasičů s potřebnou technikou z několika krajů, dnes jich bylo přes 500. Přes den využívají vrtulníky s bambi vaky na vodu. Česko o víkendu požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie, Slovensko už vyslalo hasiče i své dva armádní vrtulníky.