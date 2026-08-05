Hasiči pokračují v zásahu u skládky na Litoměřicku, oheň se nedostal do hloubky

Zásah hasičů na skládce u Čížkovic na Litoměřicku pokračuje. Plamenné hoření zastavili. Požární stupeň se přes noc snížil ze třetího na druhý, přestože zasahuje 14 jednotek. Mluvčí krajských hasičů Petr Pelikus ČTK řekl, že je u události nadále vyšší počet hasičů a techniky kvůli kyvadlové dopravě vody k místu zásahu. Přes den se bude jejich počet snižovat. Hasiči by dnes chtěli vyhlásit likvidaci.
Požár se díky včasným opatřením nedostal do hlubších vrstev odpadu. "Na skládce pracuje rypadlo záchranného útvaru z Jihlavy, které rozkrývá vrstvy skládky a dohašují se potenciální ohniska," uvedl Pelikus.
Skládka začala hořet v úterý. Kromě komunálního odpadu oheň zasáhl technické zařízení. Hašení komplikoval silný vítr. Hasičům pomáhal vrtulník Black Hawk, který dnes nasazen nebude. Kvůli kouři hasiči doporučili obyvatelům blízkých obcí nevětrat, opatření podle Pelikuse pominulo.
Na většině republiky platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů. V Ústeckém a Středočeském kraji a v Praze meteorologové v úterý odpoledne vyhlásili smogovou situaci.