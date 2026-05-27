Hasiči pomocí nákladních dronů uklízeli hadice z míst po požáru v Č. Švýcarsku

Hasiči poprvé v akci vyzkoušeli nákladní drony. Čtyři bezpilotní letouny pomáhaly v náročném terénu národního parku České Švýcarsko. V oblasti Jahodové cesty transportovaly hadice a další vybavení, které tam hasiči preventivně ponechali po nedávném požáru pro případ, že by se objevila nová ohniska požáru. ČTK o tom dnes informovala mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
Hasiči sbalili hadice do balíků vážících do 30 kilogramů. Cargo drony je následně dopravily na předem určené vykládací pracoviště, odkud hasiči materiál překládali do přepravních kontejnerů. Pro využití speciálních dronů zřídili hasiči v místě zásahu dočasné pracoviště letového provozu, kam svedli signály ze všech dronů, a odkud řídili přesuny dronů i pohyb pozemních jednotek. Ze vzduchu vše sledovaly další dva malé pozorovací drony hasičů.
Nákladní drony mají hasiči čtyři. Jeden je na generálním ředitelství, další jsou v Hlučíně, Jihlavě a Zbirohu. Každý měří přibližně 180 krát 180 centimetrů, váží okolo 90 kilogramů a unese až 30 kilogramů nákladu.
Úspěšné nasazení v národním parku posloužilo podle mluvčí hasičům především jako praktický nácvik obsluhy těchto robustních strojů a řízení letového provozu v reálných podmínkách. S plošným využíváním cargo dronů hasiči počítají u budoucích mimořádných událostí, kde bude klíčové rychle a bezpečně dopravit materiál do nepřístupných částí požářišť nebo ho z nich evakuovat. "Jde o posun v technologické a logistické podpoře našich zásahů," uvedl vedoucí oddělení komunikace hasičského sboru Jiří Studnička. Dopravovat techniku do náročných terénů znamená pro hasiče extrémní fyzickou zátěž.
V oblasti kolem Chřibské vypukl požár na začátku května, rychle se rozšířil až na 100 hektarů. Drony využívali při zásahu hasiči pro vyhledávání skrytých ohnisek, sledovali pomocí nich situaci ze vzduchu. V roce 2022, kdy v Českém Švýcarsku vypukl největší lesní požár v historii ČR, hořelo na více než 1000 hektarech. Právě po tomto požáru hasiči výrazně investovali do techniky a dronového vybavení.