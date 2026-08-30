Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli během léta častěji k požárům než loni

Autor: ČTK
  9:00aktualizováno  9:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hasiči v Ústeckém kraji měli od začátku června do 21. srpna více výjezdů než ve stejném období loni. Zákazy a omezení kvůli suchu trvaly 62 dní, což představuje nadstandardně dlouhé a opakované období sucha a horka. V loňském roce stejně jako v roce 2024 nebylo plošné nařízení kraje aktivováno. Nejvíce zásahů měli hasiči na Děčínsku a Ústecku. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.

Od června do 21. srpna zaznamenali hasiči 5020 událostí. Ve stejném období loni jich to bylo 4206 výjezdů. Požárů z toho bylo letos 594, loni v daném období 514. Nejvíce událostí řešili hasiči na Děčínsku, kde jich bylo 1023, dále na Ústecku (983) a nejméně na Lounsku. Hasiči také pomáhali v jiných krajích. Dnem, kdy měli hasiči nejvíce výjezdů, byl 4. srpen. Tehdy byli například u požáru skládky na Litoměřicku nebo pomáhali u jezera Most, kde se po silné bouřce ztratili dva paddleboardisti. Jednoho z nich našli policisté následující den mrtvého.

V Ústeckém kraji platilo období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů ve dvou etapách, nejprve od 26. června do 23. července (28 dní) a pak od 29. července do 31. srpna (34 dní), které tedy stále trvá. Celkem tak zákazy a omezení trvaly 62 dní.

V horkých dnech dbají hasiči na pitný režim a na místě události vše operativně řeší velitel zásahu nebo řídící důstojník. "Nastavuje častější střídání zasahujících příslušníků, zejména pokud se zasahuje v dýchací technice, tak, aby nedošlo přehřátí hasičů nebo jiným dalším zdravotním problémům," uvedla Vyškrabková.

Také letos zasahovali hasiči v národním parku České Švýcarsko, kde největší požár likvidovali v létě 2022. Po něm vznikl ve spolupráci se správou parku soubor opatření v protipožárním managementu v národním parku. Cílem bylo především zlepšit připravenost na případný vznik dalšího požáru a vytvořit podmínky pro rychlejší a efektivnější zásah jednotek požární ochrany.

Jednou z hlavních oblastí je zlepšení prostupnosti území pro zasahující techniku. Rozšířila se údržba vybraných komunikací tak, aby byly lépe dostupné například pro čtyřkolky a další techniku. Cestní síť byla kategorizována podle prostupnosti. Významným krokem bylo podle hasičů vytvoření mobilní mapové aplikace pro potřeby zasahujících jednotek. Obsahuje podrobné informace o síti cest, její průjezdnosti, vodních zdrojích a dalších důležitých bodech v území. Data v aplikaci jsou pravidelně aktualizována.

Další oblastí je zajištění dostatečného množství hasební vody. Byly obnoveny některé dříve zaniklé vodní zdroje a možnosti zásobování vodou byly rozšířeny také o nové flexinádrže a flexitanky rozmístěné na území parku. Součástí opatření je rovněž rozšíření technického vybavení, zejména o čtyřkolky vybavené hasebními moduly, které umožňují rychlejší pohyb a prvotní zásah i v obtížně přístupném terénu. Podstatnou součástí systému je také stálá dronová služba správy parku.

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