Tragická havárie sportovního letadla u Panenského Týnce. Pilot nepřežil

U Panenského Týnce na Lounsku v sobotu odpoledne havarovalo v blízkosti místního letiště malé sportovní letadlo. Nehoda měla pro pilota tragické následky. Škoda na stroji byla předběžně vyčíslena na více než 1,5 milionu korun.
K nehodě došlo před 15. hodinou. Letadlo se zřítilo do pole. Pilot utrpěl zranění neslučitelná se životem, zasahující složky IZS mu již nemohly pomoci.

Hasiči zajistili místo nehody a kontrolu vraku letadla. „V průběhu vyšetřování nehody došlo k drobnému zahoření na křídle vraku, hasiči vzniklý požár okamžitě uhasili ručním hasicím přístrojem. Z důvodu drobného zahoření byla událost překlasifikována na požár,“ uvedli hasiči.

Po ukončení vyšetřování na místě a dohodě s Úřadem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod byl vrak rozřezán, naložen na kontejner a transportován do pražských Letňan.

Škoda přesáhne 1,5 milionu korun. Příčina havárie je v šetření České letecké inspekce.

Další letecká havárie se v sobotu před polednem stala na Českokrumlovsku. U Kaplice spadl jednomístný vrtulník. Třiasedmdesátiletý rakouský pilot má zraněnou ruku, transportován byl do nemocnice.

