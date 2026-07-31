Havarované osobní auto na Lounsku skončilo ve svodidlech, tři lidé se zranili

Havarované osobní auto dnes odpoledne skončilo na dálnici D7 u Panenského Týnce na Lounsku převrácené v prostoru středových svodidel. Záchranáři převezli tři dospělé se středně vážným zraněním do mostecké nemocnice. ČTK o tom informoval mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník.
Hasiči se o nehodě dozvěděli díky chytrým hodinkám jednoho z pasažérů. Po příjezdu pomáhali se zraněnými záchranářům. Mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf ČTK řekl, že k nehodě vzlétl vrtulník, který se vrátil zpět na svou základnu. Hasiči po převozu pacientů vozidlo vyprostili.