Havlíčkovo náměstí v Žatci čeká rozsáhlá proměna

Připravovaná revitalizace přinese kompletní proměnu prostoru,“ uvedl žatecký mluvčí Tomáš Kassal.
„Cílem je, aby se Havlíčkovo náměstí stalo opět důstojným centrem lokality Podměstí a také místem setkávání občanů. Mělo by být bezpečnější, přehlednější a upravenější,“ doplnila pak vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Šinkovicová.
Opravou mají projít chodníky a vodní prvek, dále se práce dotknout veřejného osvětlení či zeleně. Dojde i na městský mobiliář.
„V současné době již byla podána žádost o stavební povolení a probíhá zpracování prováděcí projektové dokumentace,“ popsal Kassal.
Po jejím dokončení vyhlásí město výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.
„Záměrem města je, aby samotná realizace byla zahájena, případně i dokončena ještě v průběhu letošního roku. Předběžná cena prací zatím není stanovena, neboť vyplyne právě z projektové dokumentace,“ přiblížil mluvčí.
Práce na Havlíčkově náměstí podle Kassala symbolicky zakončí první etapu oprav v této části Žatce.
Rekonstrukci už má za sebou ulice Ostrov, V Zahradách či Hálkova. Vznikla také nová parkovací místa, a to třeba v ulici Pod Nákladní.