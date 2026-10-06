Havlovy devadesátiny si Ústí připomnělo netradičním festivalem, zůstává výstava

Nedožité devadesátiny Václava Havla si Ústí nad Labem připomnělo ojedinělým festivalem NaHavla, který na 15 dní spojil deset různých institucí, spolků a dobrovolníků. Díky němu si mohli lidé prohlédnout archivní fotografie z cest tehdejšího prezidenta po severních Čechách, navštívit představení mosteckého divadla Audience, stát se hercem v zinscenované Havlově anekdotě nebo se projet Českým středohořím po stopách undergroundových baráků. Akci dnes ukončila studentská performance na téma svobody v Domě kultury.
"Největším lákadlem pro návštěvníky byla samotná myšlenka oslavit Havlovy narozeniny v Ústí nad Labem a propojit tak mimořádně deset institucí," řekl dnes ČTK Jiří Poživil, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje, která festival spolupořádala. Hlavními strůjci festivalu byli aktivní občané spojeni ve spolku Severopolis. Návštěvnost jednotlivých akcí se lišila, některé, jako například přednáška Pavla Kosatíka na téma Olga Havlová, byly vyprodány dlouho před konáním.
Do ústeckého sálu Hraničář zavítalo Městské divadlo v Mostě s Audiencí, která kromě dvou herců využívá také živou hudbu a dobové videoprojekce. Jednoaktovku Chyba v režii Filipa Nuckollse nazkoušeli na jevišti Divadla města Ústí nad Labem samotní diváci, z nichž někteří byli překvapeni či zaskočeni, všichni nakonec ale podle zjištění ČTK spokojení. Původní Havlův text se četl v Činoherním studiu, o odkazu Havla se diskutovalo v muzeu.
Součástí festivalu byl koncert, čtení poezie nebo výprava po stopách undergroundových baráků v Českém středohoří. Její účastníci se dostali do vesnic, které díky tehdejším obyvatelům z řad signatářů Charty 77 nebo odpůrců tehdejšího režimu, byly v hledáčku Státní bezpečnosti. Atmosféru doby přiblížil farář a bývalý senátor Zdeněk Bárta. Vyprávěl o zážitcích, které pro mladou generaci se zdály být až neuvěřitelné, a v jedné vsi ukázal sosnu zasazenou Havlem. "Měla to být borovice, ale vyrostla z toho nakonec jen kleč," poznamenal sedmasedmdesátiletý muž, který jako jeden z prvních Chartu 77 podepsal.
Výstavy připravili pořadatelé tři. Jedna, věnovaná 14. dalajlámovi, který oslavil 90 let a s Havlem se setkal, visela na plotě knihovny. Druhá s názvem Moc bezmocných...znovu vznikla jako instalace studentů Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Domě kultury. "Třetí výstava Hele, Havel! od 1. prezidentské knihovny bude k vidění do 27. listopadu v depozitáři knihovny v ulici Na Schodech," uvedl Poživil.