Vzácní brouci i tlející dřevo. Havraní ostrov je teď přírodní rezervací

Lenka Dvořáková
  6:02aktualizováno  6:02
Nenápadný kus země uprostřed proudu Labe nedaleko Lovosic se nově stal přírodní rezervací. O jejím vyhlášení rozhodl Ústecký kraj, který tak rozšířil síť chráněných území. Havraní ostrov získal ochranu především díky mimořádně zachovalému lužnímu lesu a výskytu vzácných druhů organismů, které jsou na takové prostředí existenčně vázané.
Na Havraním ostrově roste mnoho starých stromů a nachází se tu i dostatek tlejícího dřeva. To je klíčové pro živočichy závislé na odumírajících kmenech. | foto: archiv Ústeckého kraje

V krajině, kde byly břehy řek v minulosti regulovány a lesy intenzivně obhospodařovány, představuje Havraní ostrov výjimečný kus přirozenější říční přírody, který si uchoval vysokou ekologickou hodnotu.

Havraní ostrov je dlouho izolovaný a v jeho porostech nebylo možné lesnicky hospodařit. Roste zde mnoho starých stromů a nachází se tu dostatek tlejícího dřeva, které je klíčové pro takzvané saproxylické druhy, tedy živočichy závislé na odumírajících kmenech. Právě tyto organismy patří k nejcitlivějším ukazatelům kvality lesního prostředí. Pokud mizí staré stromy a mrtvé dřevo, mizí s nimi i celé specializované ekosystémy.

Průzkumy na ostrově potvrdily výskyt řady ochranářsky významných brouků, například lesáka rumělkového či třeba kovaříka rezavého. Právě ti patří mezi zmíněné saproxylické druhy a jejich přítomnost svědčí o mimořádné kvalitě zdejšího prostředí.

„Takové místo poskytuje životní podmínky pro široké spektrum organismů, v tomto případě zejména brouků. Je zřejmé, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších lokalit svého druhu na dolních tocích Ohře a Labe,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Útočiště pro ohrožené druhy

Odborníci upozorňují, že podobně zachovalé lokality jsou dnes v nížinných oblastech spíše výjimkou. Někteří z brouků, kteří rezervaci obývají, jsou pak vedeni na červeném seznamu ohrožených druhů.

Kromě hmyzu poskytuje ostrov útočiště také dalším skupinám organismů. Díky pravidelnému kolísání hladiny Labe zde vznikají rozmanité mikrobiotopy – od vlhkých sníženin přes zaplavované části lesa až po sušší vyvýšené plochy. Tato pestrá struktura prostředí vytváří podmínky pro různé druhy ptáků, drobných savců i dalších bezobratlých. Přirozená říční dynamika, která ostrov formuje, je tak klíčová pro jeho dlouhodobé fungování.

Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce (ANO) je vyhlášení rezervace důležitým krokem k systematické ochraně cenných přírodních území v regionu. „Ukazuje se, že i relativně malé lokality mohou mít obrovský význam pro zachování biologické rozmanitosti,“ uvedl.

Příroda bez chemie a staveb

Vyhlášení přírodní rezervace znamená zavedení přísnějšího ochranného režimu. Zakázáno tu tak je například používání chemických přípravků, budování staveb, rozšiřování nepůvodních druhů rostlin a zvířat i další zásahy, které by mohly narušit přirozený vývoj lesa. Cílem není území izolovat, ale umožnit mu další vývoj bez zásadních zásahů člověka.

Lávku přes Labe město odkládá, majitelka zdesetinásobila cenu za pozemek

Náklady na péči o přírodní rezervaci v odhadované výši 296 tisíc korun během následujících deseti let budou hrazeny z rozpočtu kraje. Tyto prostředky mají pokrýt například značení hranic území, monitoring druhů či další odborné průzkumy.

Havraní ostrov tak získává ochranu, která má zajistit, že jeho výjimečné přírodní hodnoty přetrvají i do budoucna.

