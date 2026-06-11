Hejtman: Proměna Ústeckého kraje po těžbě bude patrná až v dalších letech

Vznik transformačního centra v Ústí nad Labem, využití geotermální energie v Litoměřicích, zavádění moderních trendů do škol včetně umělé inteligence či vzdělávání veřejnosti ve spolupráci s univerzitou patří mezi důležité body transformace Ústeckého kraje po konci těžby uhlí. Novinářům to dnes v Mostě řekl hejtman Richard Brabec (ANO) během konference nazvané Transformační fórum.
Viditelných změn se ale podle Brabce lidé dočkají až v dalších letech. Kraj dostal na svou přeměnu po odklonu od těžby uhlí přes 15 miliard korun z evropského operačního programu Spravedlivá transformace.
Transformační centrum vznikne v prostorách někdejší ústecké střední školy. Po rekonstrukci poskytnou místo pro zajišťování datových služeb pro potřeby kraje, přípravu projektů pro obnovu krajiny po ukončení těžby uhlí, energetické služby a inovace.
Kraj již vyhlásil veřejnou zakázku na přestavbu pavilonové školy včetně zbourání některých objektů. Lhůta pro podání přihlášek skončila 29. května. Následovat bude jejich vyhodnocení. Dvě původní tělocvičny se promění v konferenční sály. Projekt transformačního centra počítá také se sdílenými kancelářemi pro podnikatele, dílnami či kavárnou. Kraj získal na projekt dotaci 952 milionů korun. Práce však podle prvotních odhadů měly začít už loni. Hotové mají být v roce 2027.
"Ty věci už se mění, to už praská pod povrchem," uvedl hejtman. Uznal, že viditelné změny nejsou rychlé, a to i kvůli tomu, že například projekt transformačního centra zdržel dlouhý proces včetně stavebního řízení. Z jeho pohledu je nutné, aby se do transformace zapojily i města a obce, na které je nutné vytvářet tlak. "Poznáme to všichni během několika příštích let, že se ty věci opravdu mění," uzavřel Brabec.
Program fóra se zaměřil na to, jak stavět budoucnost regionu na jeho současných silných stránkách, tedy třeba na průmyslu. Jako velkou příležitost vnímá Brabec obří továrnu na čipy v Drážďanech v sousedním Německu. Podle něj budou na velkovýrobu navazovat další projekty investorů. O výstavbu továrny v průmyslové zóně Triangle u Žatce například projevila zájem firma z Tchaj-wanu.
Transformace spočívá také v zavádění umělé inteligence ve školách, digitalizaci sociálních služeb i ve vzdělávání veřejnosti. Díky projektu hrazeného z operačního programu Spravedlivá transformace s názvem Region univerzitě, univerzita regionu se mohlo zúčastnit školení na ústecké vysoké škole přes 15.000 lidí. Od září otevře univerzita nový bakalářský obor, jehož absolventi budou umět připravit firmy na konec těžby uhlí. Velkým projektem je také rekultivace krajiny po těžbě.