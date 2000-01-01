Zřejmě nejstarší posádkou srazu byli manželé Ludmila a Václav Procházkovi. Svůj černý vůz Škoda Felicia z roku 1960 si zrenovovali sami a historickým vozům se společně věnují už desítky let. „Je nám devadesát a jsme spolu dvaasedmdesát let. Život začíná v devadesáti,“ usmíval se pan Václav. A recept na spokojené manželství? „Málo pít, hodně jíst a mít společné koníčky – veterány a kytičky,“ prozradil. „Díky tomu si máme pořád co povídat,“ přitakala jeho paní.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Škodu Felicii renovovali manželé Procházkovi tři roky a na projížďky s vozem se stahovací střechou vyrážejí už čtvrt století. „Máme doma takové malé rodinné muzeum veteránů. Na tohle konkrétní auto je ale spolehnutí. Dali jsme do něj trochu silnější motor a jezdí překrásně,“ popsal Václav Procházka.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Škoda Rapid z roku 1989 v úpravě německého dealera a závodníka Williho Obermanna. Neobvyklý vzhled vozu dodává atypická čtyřoká maska, zadní žaluzie či sportovní volant.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Zdeněk Hulínský dorazil s vozem Porsche 924 z roku 1978 o výkonu 120 koní. Vůz podle jeho slov zvládá i dlouhé trasy. „Několikrát jsme s ním vyjeli na Slovensko,“ uvedl. Ovšem chybějící posilovač řízení však prověří sílu při parkování.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Klíčem k dlouhé životnosti historického vozu je podle mnohých sběratelů poctivá renovace a správné uskladnění v suchu.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
František Endrych a BMW 502 - první poválečný německý vůz s hliníkovým motorem V8. „Nádherně tvarovanému vozu se díky elegantním liniím přezdívá Barokní anděl,“ řekl.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
K pořízení luxusní německé limuzíny se přitom dostal náhodou. „Moje srdcová záležitost jsou velorexy. Když jsem jel jednou kupovat další, pán tam měl odstavené i tohle BMW. Okouzlilo mě tak, že jsem se pro něj za týden vrátil,“ popsal František Endrych cestu ke svému automobilovému klenotu.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Provoz více než šedesát let starého unikátu si však žádá důslednou péči. Podle majitele je údržba nesrovnatelně náročnější než u moderních vozů. „Alfa a omega je správné garážování. Auto nemůžete nechat jen tak někde ve stodole nebo venku, základem je pro něj perfektně suchá garáž,“ zdůraznil.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Sám pořadatel jízdy Libor Uher (na snímku s manželkou Marcelou) vlastní vůz Adler Primus z roku 1934, který je v Česku podle všeho jediný svého druhu. „Koupil jsem ho před třemi lety. Podvozek a přední nápravu už mám hotové, teď mě čeká generálka motoru,“ popsal náročnou údržbu.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Zadní část vozu Adler Primus z roku 1934. Sehnat náhradní díly na takový vůz bývá velmi náročné. „Když se něco poškodí, musím si to nechat vyrobit na zakázku,“ popsal Libor Uher.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Značnou pozornost budila tříkolka Simson DUO. Byla primárně určena pro osoby se zdravotním postižením pohybového aparátu. Vyráběla se od 70. let do roku 1991. Maximální rychlost 55 km/h. Specifikem je brzdění zatlačením řídítek do podlahy. „Když s tím jedete třeba 200 kilometrů, tak je to pořádná makačka na ruce,“ smál se Vladimír Kachelmaier.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Návštěvníci si na parkovišti v Povrlech mohli dopoledne všechny nablýskané stroje detailně prohlédnout.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Na start veteránské jízdy se kromě automobilů postavily i motocykly.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Před polednem první posádky vyrazily na trasu. Ta vedla malebnou krajinou Českého středohoří.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Posádky dostaly na startu šipkový itinerář trasy. Do poslední chvíle tak netušili, že je více než 70 kilometrová trasa zavede na zámek Pátek na Lounsku.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Jan Novotný přivezl elegantní americký Ford A z roku 1928. Ačkoliv jde původně o americký vůz, tento konkrétní exemplář sjel z výrobní linky ve Francii. Pozná se to podle žlutě zabarvených světel, jež se na francouzských silnicích dříve běžně používala. S veteránem plánuje účast na prestižním závodě 1000 mil československých.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Teploměr motoru Fordu A se standardně uvnitř vozu na palubní desce nenacházel. Místo toho se v té době pro měření teploty používal ukazatel umístěný na kapotě.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Petr Prchal se chlubil rozměrnou limuzínou GAZ-21 Volha z roku 1966, známou jako „carevna“. Auto koupil nedávno a po rychlé výměně brzd ho ještě čeká kompletní renovace motoru i karoserie. „Náhradní díly se sehnat dají, ale dnešní mechanici už tato auta neznají, což je horší. Já jsem na nich ale vyrostl, první takové jsem měl už ve dvaceti letech. Jinak se soustředím spíše na motorky, ale tuhle Volhu jsem dlouho chtěl,“ popsal.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Vozy se vyráběly v automobilce ve městě Nižnij Novgorod, za dob Sovětského svazu známé jako Gorkij. To má ve znaku jelena, který je současně i logem výrobce těchto automobilů.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Nedělní dopoledne patřilo v Povrlech na Ústecku milovníkům historických vozů a vůni benzinu. V rámci oslav 840 let obce se zde uskutečnil již 12. ročník tradiční jízdy veteránů do vrchu. Nostalgickou akci pořádanou spolkem Veteran Car Club Ústí nad Labem si nenechalo ujít přes padesát majitelů nablýskaných skvostů. Posádky do poslední chvíle netušily, kam je trasa zavede. Na startu dostaly šipkový itinerář, který je postupně naváděl až do cíle – přes 70 kilometrů dlouhá vyjížďka letos končila na zámku v obci Pátek na Lounsku.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Na parkoviště v Povrlech se v neděli 6. září sjelo přes 50 historických skvostů. Tradiční jízda veteránů se letos konala v rámci oslav 840 let obce.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Michael Konopásek přivezl sportovní kupé Lancia Beta Coupe z roku 1982. Vůz, který si kompletně zrenovoval sám, vytáhne bez problémů rychlost až na 170 km/h. Pro italská auta má dlouholetou slabost. „Pro mě je italské auto jediné, které za to opravdu stojí,“ vysvětlil. Když vůz před dvanácti lety pořídil, byl v žalostném stavu. „Šest let jsem na něm dělal, teď s ním sedmým rokem jezdím,“ dodal majitel.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES