Historickým městem roku 2025 je v Ústeckém kraji Kadaň

V soutěži Historické město roku 2025 zvítězila v krajském kole v severních Čechách Kadaň.
Odborná porota ocenila dlouhodobou a koncepční péči o městskou památkovou rezervaci a také investice z minulého roku.
„Proběhla celková obnova pláště a výměna střešní krytiny Mikulovické brány, která je součástí zachovalého městského opevnění,“ uvedla jeden z loňských projektů Věra Brožová, mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu.
Dále zmínila například náročnou opravu fasád dvou domů na Mírovém náměstí či proměnu nefunkční prodejny v centru města na studio, které nyní využívá klub seniorů.
Vyhlášení vítěze soutěže na celostátní úrovni proběhne v dubnu.