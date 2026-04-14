Historickým městem roku se může podruhé stát Kadaň na Chomutovsku. Město na Ohři, které opravilo řadu památek, v celostátní soutěži reprezentuje Ústecký kraj. Do finále se probojovalo po třech dekádách. Pokud by titul získala Kadaň podruhé, stala by se prvním městem, kterému by se to podařilo. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) titul Historické město 2025 udělí ve čtvrtek 16. dubna v Praze.
První titul získala Kadaň v roce 1995. "Letos máme hodně dobře našlápnuto! Za uplynulých 31 let urazila Kadaň obrovský kus cesty. Většina památek prošla citlivou obnovou, město se může pochlubit dvěma národními kulturními památkami a Františkánský klášter v Kadani doslova vstal z popela," uvedla radnice na sociálních sítích.
Porotci u Kadaně vyzdvihli zejména dlouhodobou a koncepční péči o městskou památkovou rezervaci a investice z loňského roku. Mikulovická brána, která je součástí zachovalého městského opevnění, má nový plášť a střešní krytinu. Nové jsou fasády dvou domů na Mírovém náměstí a nefunkční prodejna v centru města se proměnila ve studio, které využívá klub seniorů.
Oblíbeným cílem turistů je nábřeží. Mezi významné památky patří vedle Františkánského kláštera, bílá radniční věž či kadaňský hrad.