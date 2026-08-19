Historii staronové rozhledny na Jitrovníku ve Šluknově přibližuje výstava

Nejsevernější rozhledna v ČR na vrchu Jitrovník ve Šluknově na Děčínsku je obnovená. Její příběh přibližuje výstava na zámku v centru města. Přístupná bude do otevření rozhledny 26. září, uvedla radnice na svém facebooku. Stavba už na vrcholu stojí, zájemci si ji tak mohou jít prohlédnout, případně její podobu zachycuje model přímo ve výstavních prostorách.
Rozhledna se vrátila na Jitrovník, místními přezdívaný Pytlák, po více než 120 letech. Město vyšla asi na 13 milionů korun. Vyrobená je z ocelové konstrukce, doplňují ji dřevěné prvky. Původní rozhlednu připomínají dva kotevní bloky, které kdysi sloužily k upevnění lana zajišťujícího stabilitu někdejší stavby.
Nedaleko vrcholu 510 metrů vysokého kopce se lidé mohli podepisovat a psát vzkazy do zápisníku umístěného v dřevěné skříňce na stromě. Kromě Čechů výškový bod zdolávají často také Němci či Poláci. Otevření se uskuteční u příležitosti mezinárodního pochodu ze tří stran. Zápisník slíbila radnice zachovat.
Oproti původní stavbě se je nová rozhledna vyšší. Rozhledna z roku 1888 měla 24 metrů, nový cíl pro výletníky je o sedm metrů vyšší. Ačkoli po kůrovcové kalamitě z kdysi hustě zalesněného kopce stromy v uplynulých letech z větší části zmizely, při navrhování rozhledny se počítalo s jejich návratem. Výhledy do širokého okolí tak mají návštěvníky těšit i za desítky let, až se lesní porost opět obnoví.
Původní rozhledna zanikla po vichřici v roce 1903. Konstrukce z pozinkované oceli slibuje životnost nejméně 70 let. Eliptickou konstrukci navrhl architekt Tomáš Beneš.
Cestou na rozhlednu mohou výletníci zahlédnout zbytky Vogelovy boudy. Restauraci dal postavit v roce 1888 Johann Vogel. Později budova sloužila jako rekreační středisko. V roce 1998 vyhořela a od té doby chátrá.