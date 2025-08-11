Historik během procházky v Lounech seznámí s životem průmyslníka Františka Hýry

Oblastní muzeum v Lounech přiblíží život průmyslníka Františka Hýry.
O osudech majitele lounských mlýnů a zakladatele tamního cukrovaru pohovoří historik Martin Vostřel v rámci procházky po Lounech, která se uskuteční ve středu 13. srpna.
Sraz je v 17 hodin před muzeem.
Hýra pocházel z Lounska a roku 1855 se přestěhoval do Plzně, kde se zařadil mezi největší místní podnikatele.
Byl spoluzakladatelem pivovaru Gambrinus. Jeho podnikání ale skončilo neslavně, v druhé polovině 19. století se ocitl v dluzích.