Hlavní budova litoměřické radnice dostává nová vstupní vrata

„Původní masivní vrata byla velmi těžká a obtížně ovladatelná. Vlivem jejich váhy docházelo k poruchám pantových závěsů i k mechanickému poškozování skleněných výplní. Zároveň nebylo možné instalovat samozavírač, což vedlo k tomu, že se vrata často nedovírala. Výsledkem byl průnik chladu do interiéru a zbytečné energetické ztráty,“ vysvětlil tajemník litoměřické radnice Pavel Richter.
Nová vrata mají zajistit lepší funkčnost i tepelný komfort. Výměna se týká nejen hlavního vstupu z Mírového náměstí, ale také vrat vedoucích do dvorního traktu a k výtahu.
Povrchová úprava nových v lícové části vychází z dochované dobové fotografie a celý návrh byl konzultován s orgány státní památkové péče tak, aby byl zachován historický charakter budovy.
Náklady jsou 575 tisíc korun, hradí je litoměřická radnice.