K soudu Juráčka přivedla eskorta, momentálně je totiž ve vězení za jiný trestný čin. Vinu v případu incidentů s porybným nepřiznává. „Obžaloba neexistuje. Já ji rozbil,“ řekl na chodbě novinářům, když odcházel ze soudní síně. Celé jednání působil hodně sebevědomě, často se smál a evidentně si užíval přítomnost žurnalistů. Jejich směrem vysílal na chodbě různá gesta.
Žalobce pro něj za vydírání, výtržnictví a násilí proti úřední osobě požaduje trest odnětí svobody v délce tři a půl roku.
Juráčkovi člen rybářské stráže odebral povolení k rybolovu kvůli lovu proti rybářským pravidlům na vodní nádrži Nechranice - chytal na návnadu, která není v revíru povolena.
Podle obžaloby pak rybář nejprve v rámci pomsty poškodil laminátovou loď patřící porybnému. Proděravěl ji, uvolnil z kotvení a nechal ji strhnout proudem. Loď se následně potopila. O den později údajně Juráček poškozenému propíchnul tři pneumatiky u automobilu.
Nejvážnější část incidentu se odehrála později téhož dne, kdy muž podle obžaloby vyhledal rybářského strážce a fyzicky ho napadl. Začal údery klackem a pěstmi, které porybného srazily na zem. Poškozený vytáhl telefon, aby si přivolal pomoc. Obviněný mu však mobil vyrazil z ruky a odmítal ho vrátit. Porybný utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření.
„Během útoku obviněný na poškozeného vulgárně křičel a vyčítal mu, že mu sebral povolení k rybolovu, že tam chytá už 40 let. Chtěl, aby mu povolenku vrátil, a zároveň poškozenému opakovaně hrozil, ať už se tam nikdy neukazuje,“ stojí v obžalobě.
Juráček podle spisu porybnému také sdělil, že se léčí na psychiatrii a že by ho, kdyby chtěl, na místě ubil trubkou.
„Pytláků je hodně, agresivita narůstá“
Případ chomutovský soud projednává už od září loňského roku. Kdy padne rozsudek, není jasné, soud vyslýchá řadu svědků. Dnes dorazil jen jeden ze tří předvolaných.
Přítomný svědek, který podle svých slov vykonává činnost rybářské stráže zhruba sedm let, popisoval pravidla, která musejí rybáři u vody dodržovat, a jak vypadá rybářský revír, kde se incident odehrál.
Pytlák ho nabral na kapotu, pak mu hrozil nožem. Trestu porybný u soudu těžko věřil
„To, co se děje u vody posledních pět let, je hrozný. Je tam nepořádek, nedodržují se pravidla, hodně pytláků. Agresivita narůstá,“ popsal. Zmínil, že párkrát se u vody setkal i s obžalovaným. Podle jeho slov s ním neměl žádný konflikt.
Hlavní líčení bude pokračovat v listopadu.
V krátké době jde o druhý případ útoku na rybářskou stráž, který chomutovský soud řeší. V červenci potrestal podmínkou pytláka, který nabral porybného na kapotu svého vozu a hrozil mu nožem.