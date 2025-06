Město Litoměřice a spolek Zubrnická museální železnice hledají pamětníky, kteří se účastnili natáčení oblíbeného dětského filmu Páni kluci a kteří by se chtěli zapojit do oslav 50 let od vzniku snímku.

Zájemci mohou vystoupit na besedách, které se budou konat o víkendu 21. a 22. června v Litoměřicích a Zubrnicích, nebo třeba zapůjčit na plánovanou výstavu v litoměřickém hradě fotografie z natáčení.

Hlásit se lze na e-mailovou adresu marketing@mkz-ltm.cz nebo spolek@ zubrnickazeleznice.cz.